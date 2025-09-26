Los perros guía, ojos para quienes no pueden ver: «Es una prolongación de mi cuerpo» La Fundación ONCE realizó bajó el lema 'Mucho más que un perro' una exhibición para mostrar a la ciudadanía cómo es el día a día de estos animales

Borja Pérez Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:46

Los perros guía son el reflejo idóneo de cómo un perro puede ser capaz de convertirse en una parte de la vida de los seres humanos. Para todos aquellos que no pueden ver, son sus ojos, como así reconocen los propios usuarios.

Con la intención de exhibir estas cualidades de cara al público, la Fundación ONCE realizó este viernes en el pabellón La Torre una muestra de cómo es el día a día de los animales junto a sus usuarios, además de enseñar la fórmula utilizada durante el proceso de adiestramiento.

Bajo el lema 'Mucho más que un perro' y junto a más de 400 personas que se dieron cita en las instalaciones para descubrir la vida cotidiana de los perros guía, el escenario dejó momentos de emoción, risas y, sobre todo, mucho aprendizaje.

El método de adiestramiento

De forma previa a la exhibición ante el público, José Ramón Croas, entrenador de perros guía -en este caso, de Iron-, explicó a leonoticias su labor como adiestrador: «En mi caso, lo que hago es la primera parte del entrenamiento, el entrenamiento temprano, donde se le marcan todas las pautas de guía: marcar bordes y el resto de bases. Cuando pasan tres meses con nosotros, pasa ya al instructor, que es quien lo empareja posteriormente con el usuario».

En total, cuantifica en «seis meses» la duración desde que un perro empieza la fase de adiestramiento hasta que puede ser emparejado con un usuario.

Para que un perro esté preparado para realizar este servicio, es necesario que cumpla diversos requisitos de vital importancia: «Estos perros tienen que tener unos nervios muy asentados, fuertes y, sobre todo, muy sociables, que no tenga ningún tipo de problema ni de miedos. Son perros con nervios muy estables. Nosotros la raza que más utilizamos es labrador y golden«.

Un acompañamiento vital

Arantxa Casado, una de las 12 usuarias de perros guía de León, admite que «para mí un perro guía son mis ojos». «Tengo aquí a Moris, que es mi segundo perro guía, antes tuve otra perrita labradora negra. A mí me da independencia, autonomía de poder ir a cualquier punto de la ciudad sin tener que ir acompañada. Los recorridos habituales te los hace de forma automática. Para mí, lo es todo, es una prolongación de mi cuerpo», reconoce.

Por otro lado, la leonesa desarrolla cómo es el proceso de adaptación con un perro guía: «Antes de venir, estamos 15 días o tres semanas en la escuela de perros guía y es ahí donde nos adaptanos unos a los otros. Cuando vienen a la nueva ciudad, para ellos es nuevo, pero se van adaptando poquito a poco».

David Alonso también es usuario de perro guía en León, en su caso acompañado por Ulises. Él también explica que «lo que te aporta es una libertad que no tiene comparación, tú necesitas tener una referencia y marcar una trayectoria y esa es una de las grandes aportaciones del perro».

La exhibición ante el público

Precisamente, fueron estos dos los protagonistas de la jornada, junto a los adiestradores José Ramón croas y Nuría García, los que se encargaron en todo momento de explicar y enseñar el proceso de adiestramiento y los consejos básicos para que la ciudadanía general sepa cómo tratar a este tipo de animales en situaciones cotidianas.

En primera instancia, Cub y Iron, los dos perros guía en proceso de adiestramiento, exhibieron sus destrezas a la hora de rebasar pasos de cebra, subir y bajas escaleras o rampas y evitar obstáculos. Mientras tanto, el público allí presente, entre el que se encontraban autoridades como el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, y el gerente territorial de Servicios Sociales, Juan Antonio Orozco, entre otros muchos, se enfundaron un antifaz para poder vivir también la experiencia de la forma más realista posible.

Posteriormente, de hecho, llegaría una de las partes más emocionantes de la exhibición, en la que, precisamente el gerente territorial de Servicios Sociales, viviría de primera mano un recorrido a ciegas, ayudado en todo momento por el perro guía.

Los consejos para tratar con perros guía

Además de todo lo mostrado, se buscó utilizar la jornada de aprendizaje a la hora de saber cómportarse ante un perro guía. Por supuesto, se dio importancia a la necesidad de que no se les ofrezca ningún tipo de comida a los perros, además de no distraerles la atención y no dejar a otros perros sueltos cerca de ellos.

Por último, se recordó que las personas usuarias de perro guía tienen reconocido legalmente, en toda España, el derecho de acceder, acompañadas del mismo, a todos los lugares, espacios, establecimientos y transportes públicos o de uso público.

De esta forma, se puso el punto y final a una emotiva mañana llena de experiencias educativas para conocer a la Fundación ONCE, que ha entregado ya más de 3.700 perros en España, entre los que actualmente hay 45 perros guía activos en Castilla y León y 12 de ellos en León.