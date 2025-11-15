leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del río marrón a su paso por Puente Castro. SEQUOYA

El paso de la borrasca Claudia deja un día de tormentas en la provincia de León

El fin de semana será lluvioso con vientos fuertes y frío con temperaturas por debajo de lo normal desde el martes

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:30

Comenta

Los cielos en la provincia leonesa para este sábado, 15 de noviembre, amanecerán nuboso o cubiertos, con precipitaciones débiles generalizadas. A lo largo del día estas lluvias podrán ser más intensas y frecuentes en montaña.

También se registrarán tormentas en diferentes puntos de la provincia en una jornada otoñal pasada por agua. Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso.

Los vientos serán del suroeste, flojo o moderado, con algunas rachas fuertes en zonas de montaña.

Lluvias en toda España

Este fin de semana se esperan lluvias y vientos intensos en buena parte de la Península, además de un descenso térmico que se agudizará el próximo martes, cuando quedarán con valores por debajo de lo normal para la época, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En concreto, las zonas donde se espera más lluvia este fin de semana será el oeste peninsular, entorno de los Pirineos y Andalucía. Estas precipitaciones estarán acompañadas de tormenta, en especial, en el sur peninsular. Además, habrá heladas nocturnas en el interior y temperaturas máximas en el norte quedarán por debajo de los 10 grados.

El portavoz ha recordado que durante las 24 horas previas a las 6 de la madrugada de este viernes se han acumulado 205 litros por metro cuadrado (l/m2) en el puerto del Pico, en Ávila. Además, en el sur de esta provincia, sur de la de Salamanca y norte de Cáceres, ha llovido mucho en estas 24 horas previas a las 6 de la madrugada, ya que, por ejemplo, también se han acumulado 181 litros por metro cuadrado en La Covatilla, en Salamanca y 176 litros por metro cuadrado en Piornal, en Cáceres.

Norte de Cáceres y sur de Ávila

Por días, este viernes la borrasca 'Claudia' continurá dejando lluvias abundantes en la zona del entorno del Sistema Central y también en amplias zonas de la Península. Así, lloverá en la mayor parte del territorio salvo en el área mediterránea y en Baleares.

De este modo, las lluvias serán intensas, fuertes y persistentes en el entorno del norte de Cáceres y sur de Ávila, sur de Salamanca, oeste y sur de Andalucía, donde las lluvias irán con tormenta y en los Pirineos. Además, nevará en las cumbres de esta cordillera, así como en las cumbres del Sistema Central y en Sierra Nevada. Las temperaturas van a ser más bajas, aunque todavía con ambiente templado para la época.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un guardia civil fuera de servicio salva la vida a un comensal en un restaurante de León
  2. 2 The Garrison, el bar leonés inspirado en los Peaky Blinders que conquista con su cocido
  3. 3 Los bomberos retiran el techo de una terraza ante el riesgo de desprendimiento en el centro de León
  4. 4 Estas son las zonas donde el agua no será apta para el consumo en Ponferrada
  5. 5 Aparcar te saldrá gratis en el centro de León si vas a hacer compras
  6. 6 Calculan que «unas 40.000 personas» se quedarán sin agua potable en Ponferrada
  7. 7 Cierran las pasarelas del río Bernesga tras duplicar su altura en las últimas 24 horas
  8. 8 Crecen las faltas de respeto a la autoridad en León: la Policía Local tramita ya 39 denuncias por desobediencia
  9. 9 Diez nuevos bomberos para el parque de León
  10. 10 La caída de hojas y las lluvias atascan las alcantarillas de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El paso de la borrasca Claudia deja un día de tormentas en la provincia de León

El paso de la borrasca Claudia deja un día de tormentas en la provincia de León