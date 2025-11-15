El paso de la borrasca Claudia deja un día de tormentas en la provincia de León El fin de semana será lluvioso con vientos fuertes y frío con temperaturas por debajo de lo normal desde el martes

Los cielos en la provincia leonesa para este sábado, 15 de noviembre, amanecerán nuboso o cubiertos, con precipitaciones débiles generalizadas. A lo largo del día estas lluvias podrán ser más intensas y frecuentes en montaña.

También se registrarán tormentas en diferentes puntos de la provincia en una jornada otoñal pasada por agua. Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso.

Los vientos serán del suroeste, flojo o moderado, con algunas rachas fuertes en zonas de montaña.

Lluvias en toda España

Este fin de semana se esperan lluvias y vientos intensos en buena parte de la Península, además de un descenso térmico que se agudizará el próximo martes, cuando quedarán con valores por debajo de lo normal para la época, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En concreto, las zonas donde se espera más lluvia este fin de semana será el oeste peninsular, entorno de los Pirineos y Andalucía. Estas precipitaciones estarán acompañadas de tormenta, en especial, en el sur peninsular. Además, habrá heladas nocturnas en el interior y temperaturas máximas en el norte quedarán por debajo de los 10 grados.

El portavoz ha recordado que durante las 24 horas previas a las 6 de la madrugada de este viernes se han acumulado 205 litros por metro cuadrado (l/m2) en el puerto del Pico, en Ávila. Además, en el sur de esta provincia, sur de la de Salamanca y norte de Cáceres, ha llovido mucho en estas 24 horas previas a las 6 de la madrugada, ya que, por ejemplo, también se han acumulado 181 litros por metro cuadrado en La Covatilla, en Salamanca y 176 litros por metro cuadrado en Piornal, en Cáceres.

Norte de Cáceres y sur de Ávila

Por días, este viernes la borrasca 'Claudia' continurá dejando lluvias abundantes en la zona del entorno del Sistema Central y también en amplias zonas de la Península. Así, lloverá en la mayor parte del territorio salvo en el área mediterránea y en Baleares.

De este modo, las lluvias serán intensas, fuertes y persistentes en el entorno del norte de Cáceres y sur de Ávila, sur de Salamanca, oeste y sur de Andalucía, donde las lluvias irán con tormenta y en los Pirineos. Además, nevará en las cumbres de esta cordillera, así como en las cumbres del Sistema Central y en Sierra Nevada. Las temperaturas van a ser más bajas, aunque todavía con ambiente templado para la época.