La Palomera y sus ocho millones en ejecución: «Todos los barrios reciben inversión» UPL y equipo de gobierno muestran su sintonía a las puertas de la aprobación de un nuevo presupuesto

Rubén Fariñas León Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:53 Comenta Compartir

La Palomera sigue convirtiéndose en el barrio que más se está desarrollando en la ciudad de León. Las grúas levantan edificios, las palas remueven tierras y buena parte de los últimos anuncios de proyectos tienen aquí su mirada puesta.

El alcalde José Antonio Diez, acompañado por el portavoz de Unión del Pueblo Leonés Eduardo López Sendino, así como el edil leonesista Isidro Ferrero y el vicealcalde Vicente Canuria, han visitado las diferentes obras en el entorno de las piscinas de La Palomera.

La inversión solo en este tramo asciende a ocho millones de euros y la última ejecución ha correspondido al nuevo aparcamiento para 60 plazas, que suma 900 metros cuadrados de espacios verdes y decorativos, tras una inversión de 350.000 euros. También se están haciendo cuatro pistas de pádel, por 400.000 euros; y Saleal ejecuta una actuación anexa en la zona de desbaste para la recogida de aguas pluviales. El movimiento se complementa con la nueva piscina cubierta, los vestuarios del polideportivo y la actuación en la piscina exterior. Estas últimas esperan abrir sus puertas con normalidad este verano.

«Son actuaciones en distintos campos para mejorar instalaciones, dar sostenibilidad y eficiencia energético y mejorar la movilidad», subrayó Diez, echando un guiño a su socio leonesista para recordar que parte de estas inversiones están recogidas en presupuestos como enmiendas de UPL.

Sobre las quejas de otros barrios ante el 'abuso' de inversión en La Palomera, el alcalde recuerda que las comparaciones «son odiosas», pero matizó que los barrios recibirán 70 millones de euros en los ocho años de su mandato. Como ejemplo puso a Puente Castro y su nuevo pabellón.

El presupuesto de 2026, en marcha

«Todos han recibido inversión, que será una sorpresa para ellos porque algunos llevaban décadas sin ver un solo euro», recordó Diez, que también avanzó proyectos lanzados y otros que estarán en el presupuesto de 2026, para el que volverá a tender la mano a Unión del Pueblo Leonés como ha ocurrido en ejercicios anteriores.

Por último, el regidor ha recordado que no todos los barrios pueden crecer al mismo ritmo porque algunos «ya están consolidados», urbanísticamente, y no hay espacios para actuar, mientras que los más modernos sí tienen esa capacidad.