Consejos para evitar ser víctima de una estafa mediante la técnica 'phishing'

La Guardia Civil difunde unos consejos para evitar ser víctima de un engaño mediante la técnica «phishing». Normalmente, esta estafa se realiza a través del correo electrónico o servicios de mensajería instantánea, para intentar obtener datos sensibles de la víctima, no sólo de tarjeta de crédito sino también claves y nombres de usuario para suplantar su identidad en entidades de crédito y tener acceso a cuentas de correo legítimas desde las que continuar la estafa.

El funcionamiento consiste en el envío masivo de correos electrónicos (Spam) simulando proceder de una entidad bancaria o de pago por Internet utilizando muchas veces sus logotipos o gráficos originales, y solicitando verificar o confirmar la información de la cuenta de que se dispone en esa entidad.

Consejos para evitar este tipo de estafas

Verifica quién te envía un mensaje antes de proporcionar cualquier información confidencial, aunque el mensaje aparentemente proceda de un usuario conocido.

No contestes en ningún caso a estos correos, ni envíes información personal como contraseñas, datos personales y bancarios.

Activa la autenticación de dos factores siempre que un servicio online lo permita para aumentar la seguridad de tus cuentas.

No abras correos que no has solicitado o proceden de usuarios desconocidos. Elimínalos y bloquea al remitente.

Utiliza software de seguridad actualizado, como un antivirus, para proteger tu dispositivo de posibles amenazas de seguridad.

No pulses en enlaces facilitados en correos electrónicos sin antes verificar a qué sitio web te redirigen.

Mantén actualizados todos tus dispositivos y programas.

No descargues ficheros adjuntos que pueda contener el mensaje, ya que podrían ser maliciosos y contener malware.

Si ha sido víctima de un delito

Si ha sido víctima de un delito, fíjese en todos los detalles que puedan ayudar a identificar al estafador.

Formule la denuncia en un Puesto de la Guardia Civil aportando toda la documentación posible que pueda ser útil para los investigadores.

Guardia Civil de León

La Comandancia de León cuenta con el 'Equipo @' especializado en la prevención y persecución del «cibercrimen», principalmente las estafas online. Entre sus funciones también se encuentran las de asesorar y proporcionar atención presencial y a distancia a los ciudadanos y empresas, así como prevenir y proporcionar una respuesta ante la ciberdelincuencia.

Los ciudadanos pueden contactar con esta Unidad para cualquier duda o consulta en el teléfono 987.344.285 o en el correo electrónico: leon-equipo@guardiacivil.org

