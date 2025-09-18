Estabilidad y calor antes de la llegada del otoño La provincia de León vive un jueves con máximas por encima de los 30 grados

Leonoticias León Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:18

Estabilidad y temperaturas altas. Este es el resumen de la previsión meteorológica para la provincia de León de cara al día 18 de septiembre, jueves.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un jueves 18 de septiembre con cielos poco nubosos y vientos variables o del sur que soplarán con poca intensidad.

Las temperaturas seguirán al alza, especialmente en las mínimas, aunque aumentarán de forma más controlada que en las últimas jornadas.

De esta forma, se esperan valores de hasta 35 grados en Ponferrada, 34 en Astorga, 33 en Villablino y 32 en León, con mínimas de 13 grados en León y Ponferrada y 12 en Astorga y Villablino.