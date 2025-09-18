leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza de San Marcelo.

Estabilidad y calor antes de la llegada del otoño

La provincia de León vive un jueves con máximas por encima de los 30 grados

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:18

Estabilidad y temperaturas altas. Este es el resumen de la previsión meteorológica para la provincia de León de cara al día 18 de septiembre, jueves.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un jueves 18 de septiembre con cielos poco nubosos y vientos variables o del sur que soplarán con poca intensidad.

Las temperaturas seguirán al alza, especialmente en las mínimas, aunque aumentarán de forma más controlada que en las últimas jornadas.

De esta forma, se esperan valores de hasta 35 grados en Ponferrada, 34 en Astorga, 33 en Villablino y 32 en León, con mínimas de 13 grados en León y Ponferrada y 12 en Astorga y Villablino.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin rastro de José Luis tras 40 días de búsqueda en la montaña leonesa
  2. 2 Un ganadero leonés, asfixiado ante la falta de alimento de sus animales: «Solo me queda vender»
  3. 3 Localizan el cuerpo sin vida del montañero perdido en el pico Gilbo
  4. 4 Restablecida la circulación de tren entre León y Ponferrada tras sofocar el incendio de Quintana de Raneros
  5. 5 La bandera de Palestina, sin stock en los comercios leoneses
  6. 6 ¿Cuánto sabes de pueblos de León?
  7. 7 León se divide por la ley antitabaco: del «lo veo bien» al rechazo porque prohibir fumar en las terrazas es «rizar el rizo»
  8. 8 Un joven motorista resulta herido en un accidente en León capital
  9. 9 Un choque entre un coche y una moto se salda con un herido en el centro de León
  10. 10 El Gobierno planta cara a la UE y mantiene el peaje de la León-Asturias hasta 2050

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Estabilidad y calor antes de la llegada del otoño

Estabilidad y calor antes de la llegada del otoño