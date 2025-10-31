La Oficina Nacional de Recepción de Denuncias de en León gestiona 14.000 solicitudes en cuatro meses Una delegación del Banco Iberoamericano de Desarrollo visita las instalaciones del Incibe

Visita de una delegación del Banco Iberoamericano de Desarrollo al Incibe el 31 de octubre.

Leonoticias León Viernes, 31 de octubre 2025, 11:45

La Oficina Nacional de Recepción de Denuncias de la Guardia Civil, puesta en marcha el pasado mes de julio y con sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad asentado en León, gestionó más de 14.000 solicitudes de denuncia y otras comunicaciones en sus primeros cuatro meses de funcionamiento.

La sede electrónica y la página web de esa 'cibercomandancia' permite presentar denuncias sobre siete tipologías delictivas diferentes, como daños, hurtos, pérdida o extravío de documentación, localización de documentación, sustracción de vehículos, sustracción en el interior de vehículo y cargos fraudulentos con tarjetas bancarias y otros medios de pago electrónico.

Entre las funciones de esta Oficina Nacional de Recepción de Denuncias está también la recepción, gestión y tratamiento conjunto de la entrada de información sobre ciberestafas, ciberataques y pornografía infantil telemática.

Una delegación del Banco Iberoamericano de Desarrollo visitó recientemente las instalaciones del Incibe, donde se informó detalladamente por la denuncia electrónica que gestiona la Oficina Nacional de Recepción de Denuncias de la Guardia Civil, denominada ON-RED.