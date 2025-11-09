leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Otoño en León.

Nueva bajada de temperaturas y heladas en León

La lluvia será protagonista en este domingo que sirve como antesala a una semana repleta de precipitaciones que ayudarán a regular las temperaturas

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:36

Comenta

Será una jornada de domingo más fría que los días anteriores, aunque no habrá que sacar el paraguas de casa, sobre todo en la capital leonesa. En este 9 de noviembre, ya inmersos en el más puro otoño, el sol en algunos momentos y, sobre todo, las nubes formarán parte del último día de la semana.

Con bancos de niebla en las primeras horas de la madrugada y heladas en diferentes puntos de la provincia, León atravesará una jornada más calmada, sin vientos ni agua, antes de volver la próxima semana a un ambiente constantemente lluvioso.

Temperaturas

Se producirá un descenso -leve- de temperaturas en líneas generales. En la capital, la mínima se irá a los cero grados, mientras que la máxima estará en once, en ambos casos un grado menos que el sábado.

En otros puntos de la provincia, se producirán diferentes situaciones. Aunque en general se vivirá un leve descenso en los termómetros, el este dejará la descarga de algunas precipitaciones, sobre todo en las últimas horas del día, ya caída la noche, en Ponferrada (3/14º) y Villablino (-1/14º). En este último caso, además, la temperatura mínima se irá a un grado bajo cero.

No ocurrirá lo mismo en otros puntos como en Astorga (0/13º), donde habrá mayor tiempo de sol y no se esperan lluvias, y en Posada de Valdeón (2/14º), con un guion similar. Sahagún, por su parte, atravesará una jornada nublada (2/12º).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres jóvenes trasladados al hospital tras chocar dos coches en Cármenes
  2. 2 Brownie abrirá su primera tienda física en el centro de León
  3. 3 La visita inesperada de un tejón al parque de un pueblo de León
  4. 4 La lista de los siete pueblos de León que destacan en España con temperaturas bajo cero
  5. 5 León y Bembibre compiten por hacerse con la mejor pizza de España
  6. 6 Herido e inconsciente un hombre tras ser atropellado en Ponferrada
  7. 7 Los errores condenan a la Cultural en Riazor
  8. 8 Astorga anuncia el encendido oficial de la iluminación navideña
  9. 9 Una mujer de 46 años herida y trasladada al Hospital de Ponferrada
  10. 10 Los nueve Juanes a los que espera la Jana de Conforcos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Nueva bajada de temperaturas y heladas en León

Nueva bajada de temperaturas y heladas en León