Nueva bajada de temperaturas y heladas en León La lluvia será protagonista en este domingo que sirve como antesala a una semana repleta de precipitaciones que ayudarán a regular las temperaturas

Leonoticias León Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:36

Será una jornada de domingo más fría que los días anteriores, aunque no habrá que sacar el paraguas de casa, sobre todo en la capital leonesa. En este 9 de noviembre, ya inmersos en el más puro otoño, el sol en algunos momentos y, sobre todo, las nubes formarán parte del último día de la semana.

Con bancos de niebla en las primeras horas de la madrugada y heladas en diferentes puntos de la provincia, León atravesará una jornada más calmada, sin vientos ni agua, antes de volver la próxima semana a un ambiente constantemente lluvioso.

Temperaturas

Se producirá un descenso -leve- de temperaturas en líneas generales. En la capital, la mínima se irá a los cero grados, mientras que la máxima estará en once, en ambos casos un grado menos que el sábado.

En otros puntos de la provincia, se producirán diferentes situaciones. Aunque en general se vivirá un leve descenso en los termómetros, el este dejará la descarga de algunas precipitaciones, sobre todo en las últimas horas del día, ya caída la noche, en Ponferrada (3/14º) y Villablino (-1/14º). En este último caso, además, la temperatura mínima se irá a un grado bajo cero.

No ocurrirá lo mismo en otros puntos como en Astorga (0/13º), donde habrá mayor tiempo de sol y no se esperan lluvias, y en Posada de Valdeón (2/14º), con un guion similar. Sahagún, por su parte, atravesará una jornada nublada (2/12º).