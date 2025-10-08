Nubes y posibilidad de lluvia en la provincia leonesa La jornada de miércoles se presenta con una nubosidad creciente que podría dejar precipitaciones en algunos puntos de la provincia

Leonoticias León Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:16 Comenta Compartir

La provincia de León podría vivir un miércoles 8 de octubre con nubes y lluvias dispersas en algún punto de su geografía en una jornada sin grandes cambios en las temperaturas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de miércoles 8 de octubre con intervalos de nubosidad media y alta, con evolución por la tarde, especialmente en zonas de montaña, donde se podrían dar chubascos.

La previsión también refleja la posibilidad de bancos de niebla matinales y vientos variables, con predominio de componente norte, que aumentará en intensidad hasta moderado en la segunda parte del día.

Las temperaturas apenas sufrirán cambios, con un ligero ascenso en las mínimas y un ligero descenso en las máximas, más acusados en la zona norte de León. Así, se esperan valores de hasta 26 grados en Ponferrada, 25 en León y Astorga y 24 en Villablino, con mínimas de 11 grados en Ponferrada, 9 en Astorga, 8 en León y 6 en Villablino.