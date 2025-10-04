Las nubes irrumpen en un sábado de calor en León En vísperas de un domingo más frío, las mínimas se mantendrán y la máxima en la capital ascenderá hasta los 27 grados

Leonoticias León Sábado, 4 de octubre 2025, 09:22 Comenta Compartir

En plenas fiestas de San Froilán, el tiempo seguirá acompañando para que todos los leoneses disfruten de los diferentes actos y celebraciones programadas para este sábado en León. Aunque no será con el sol brillando como en los días previos, el ascenso de las temperaturas máximas y el mantenimiento de las mínimas dibuja un escenario idóneo para salir a las calles.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de sábado con contrastes en el cielo, pasando del sol matutino a las nubes que abrazarán a la capital leonesa desde el mediodía.

En todo caso, será una jornada sin lluvias en la capital, aunque con vientos que alcanzarán los 20 kilómetros por hora. Las temperaturas se incrementarán respecto al viernes y a los días previas, llegando desde los 10 hasta los 27 grados.

Lluvias en algunos puntos de la provincia

Una situación diferente atraviesan otros puntos de la provincia como Ponferrada, donde, además de un leve descenso de la temperatura máxima, pasando a los 25 grados, la lluvia apunta a ser protagonista al filo del mediodía y durante la tarde.

Algo similar ocurrirá en Villablino, donde las temperaturas caerán aún más, hasta los 22 grados, a lo que se suma una importante probabilidad de precipitación, también a partir del mediodía.

En Astorga, por su parte, la previsión inicial es que no lloverá y las temperaturas se mantendrán prácticamente iguales, con un leve descenso en las máximas, pasando de los 9 a los 26 grados.