Niebla en las cimas de Vegacervera. Sequoya

Las nubes y la caída de temperaturas marcan el primer domingo de noviembre

La provincia de León vivirá una jornada con probabilidad de lluvias dispersas durante la mañana y mínimas bajo cero en las zonas de montaña

León

Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:19

Nubes, caída de temperaturas y algunos chubascos marcarán el domingo 2 de noviembre en la provincia de León.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de domingo 2 de noviembre con cielos nubosos, especialmente en el norte y noroeste de la provincia, donde se podrían dar lluvias dispersas, especialmente por la mañana. También podría amacener con niebla en zonas de la meseta.

Se esperan también heladas débiles en las zonas de montaña y vientos del oeste y noroeste, disminuyendo al final a norte.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas caerán de forma notable y las máximas de una manera más leve en las zonas montañosas. Así, se esperan valores de hasta 15 grados en León, 14 en Astorga y 13 en Ponferrada y Villablino, con mínimas de 6 grados en Ponferrada, 4 en León, 3 en Astorga y 0 grados en Villablino.

