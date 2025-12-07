Las noticias imprescindibles de este domingo 7 de dicembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:14

1 Un herido tras chocar su coche con una vaca en una nacional de León

El varón tuvo que ser atendido por los servicios médicos, permaneciendo consciente tras el accidente.

2 La calle de León que ha multiplicado por cinco los accidentes con heridos en dos años

La calle de la Serna en la capital ha pasado de los dos incidentes viales con heridos en 2023 a diez este año, que aún no ha finalizado.

3 Barrul pone a León a sus pies: ¡Campeón Iberoamericano!

El boxeador noquea a Mendoza en el cuarto asalto y suma un paso más en su camino hacia la cima de este deporte.

4 Las entrevistas exprés remarcan el problema de la hostelería leonesa: «Empleos hay, pero no quien los trabaje»

De las 760 personas convocadas en el Ecyl el último jueves de noviembre en León, se presentaron alrededor de 300 y más de un centenar de los presentes se fueron sin hacer entrevistas.

5 Los tres pueblos de León con menos de 100 vecinos que están conectados por BlaBlaCar

El 92 por ciento de los municipios de la provincia cuentan con este servicio a falta de que solo 17 se unan.

6 Muchos vecinos de San Andrés del Rabanedo se hartan: «La falta de recogida de basuras es sólo una vergüenza más»

Después de más de una semana, y a pesar de que desde el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo se anunció que la situación mejoraría, los residuos siguen en muchos puntos de recogida y hay habitantes que van hasta León para tirar la basura.

7 Una bombona de butano provoca una intoxicación por gas de dos varones

Los hechos ocurrieron en un pueblo de León y tuvieron que ser derivados a un centro de salud.

8 Leoneses el extranjero: «La migración tiene un coste emocional muy duro aunque sea por voluntad propia»

Mónica Miguel Franco, leonesa afincada en Panamá desde hace casi treinta años, asume con naturalidad la dificultad del proceso de cambiar a una cultura «muy diferente» en la que ella consiguió hacerse un hueco como antropóloga, profesora, periodista, actriz o poeta.

9 La lucha vecinal contra la planta de biogás en Cistierna toma forma de asociación

La plataforma EslaVida se funda en Vidanes para intentar frenar el proyecto y cuenta con «la predisposición» del alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos (UPL), a apoyar la iniciativa.

10 El viento frustra el exitoso inicio de temporada de San Isidro

Centenares de esquiadores disfrutaron del inicio de puente en la instalación leonesa, cerrada este domingo y también el lunes.

