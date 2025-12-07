La lucha vecinal contra la planta de biogás en Cistierna toma forma de asociación La plataforma EslaVida se funda en Vidanes para intentar frenar el proyecto y cuenta con «la predisposición» del alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos (UPL), a apoyar la iniciativa

Vecinos de Vidanes y localidades cercanas se unen en una asociación para luchar contra el proyecto de una planta de biogás en el polígono industrial cercano.

Alberto P. Castellanos León Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:38

Las Escuelas de Vidanes han reunido en la tarde-noche del Día de la Constitución Española, 6 de diciembre de 2025, a cerca de doscientas personas para celebrar un Concejo Abierto sobre el proyecto de instalación de una planta de biogás en el cercano polígono industrial de esta localidad de la provincia de León que pertenece al municipio de Cistierna.

La mayoría los asistentes han mostrado «su radical oposición» tras informarse del proyecto de la empresa Apaycachana de construir unas instalaciones con capacidad para procesar 86.000 toneladas anuales de diferentes residuos.

Ampliar Cerca de dos centenares de personas asisten en Vidanes a la reunión en la que se crea una asociación contraria al proyecto de una planta de biogás. EslaVida

Esta reunión, posterior a la que se celebró de manera inicial el pasado sábado 28 de noviembre, se convocó a instancias de un grupo de vecinos y de la Junta Vecinal del pueblo. En el encuentro se ha informado sobre los diferentes aspectos referentes a los procesos a desarrollar en las nuevas instalaciones, de las dudas y peligros existentes en este tipo de factorías. También se comentaron diferentes alternativas al proyecto.

Apoyo del alcalde de Cistierna

Los asistentes no sólo llegaron de Vidanes ya que son varios los pueblos que se ven afectados por esta futura y posible instalación. A ellos se unieron diferentes autoridades locales, como pedáneos y concejales de las localidades mas próximas, así como el alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos (UPL), que aclaró distintas cuestiones ante las personas reunidas y mostró su «predisposición a apoyar el movimiento vecinal».

El alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, se dirige a los asistentes a la reunión mantenida en Vidanes el 6 de diciembre de 2025. EslaVida

Los convocantes afirman que les «sorprendió la ausencia entre los asistentes de algún miembro de la Junta Vecinal de la localidad de Vidanes» porque consideran «necesaria la implicación de la misma en la cuestión ante la unánime oposición de los vecinos al proyecto, dados los perjuicios esperados, no sólo desde la esfera medioambiental, o de la calidad de vida y de la salud, sino también por el perjuicio económico que supondrá por la depreciación de las propiedades».

Asociación EslaVida

Después de varias horas de reunión y tras la lectura del proyecto de estatutos se procedió a fundar una asociación de posibles afectados, que adopta el nombre de EslaVida, en «referencia al río que da vida a este valle», comentan sus impulsores.

En este acto fundacional se ha elegido una primera Junta Directiva constituida por los siguientes Amparo García como presidente, Gonzalo Fernández-Valladares en la vicepresidencia, Ernesto Díez como secretario y Ángel Díez en la tesorería. También se nombraron vocales a María Pilar Martínez, Irene Cabezas, Julian Villacorta, David Pernia y Guillermo Díez.

La nueva asociación EslaVida «buscará apoyo legal para el asesoramiento y el abordaje jurídico del proceso, e iniciará una serie contactos con autoridades, empresas y diferentes asociaciones y colectivos», afirman desde el equipo directivo. Además adelantan que trabajan en la planificación de diferentes actos reivindicativos, empezando por la recogida de firmas, la colocación de diferentes pancartas, carteles y el reparto de pegatinas entre la población.