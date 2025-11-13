Los niños del Lope de Vega van a clase a 13 grados En UPL denuncian un episodio que ya se vivió en el curso anterior y piden a la Dirección Provincial de Educación que tome medidas

Un otoño más, algunos colegios leoneses afrontan la llegada de las bajas temperaturas con problemas en su sistema de calefacción.

En esta ocasión, la situación afecta al CEIP Lope de Vega, donde cerca de 200 alumnos, desde los 4 meses hasta los 11 años, soportan temperaturas en torno a los 13 grados en las aulas, según denuncia UPL.

Los problemas de calefacción del centro no son nuevos. Ya en abril de 2024, un informe técnico del Ayuntamiento de León alertaba de la necesidad de sustituir la caldera por sus continuas averías y bloqueos. Este informe fue remitido a la Dirección Provincial de Educación de León en ese momento, y nuevamente en septiembre de 2024 y septiembre de 2025, «sin que se haya recibido respuesta ni actuación alguna por parte del organismo autonómico», afirma Sheila Fernández, concejala en el Ayuntamiento de León y secretaria de Educación de los leonesistas.

Durante este tiempo, la caldera del CEIP Lope de Vega ha sufrido constantes fallos hasta su paralización definitiva, dejando al centro sin calefacción y a su alumnado en condiciones inaceptables. «La respuesta de la Dirección Provincial ha sido el silencio más absoluto, un silencio que hoy se traduce en una situación perjudicial para nuestros niños y niñas», denuncia UPL.

Califica Fernández la situación de inadmisible, advirtiendo que «las bajas temperaturas ponen en riesgo la salud del alumnado y vulneran su derecho a la educación, ya que muchas familias se ven obligadas a no llevar a sus hijos al colegio para evitar que enfermen».

UPL recuerda que la Dirección Provincial de Educación ha tenido tiempo suficiente, desde abril de 2024, para solicitar la dotación presupuestaria necesaria para sustituir la caldera, y acusa a la Consejería de Educación de «falta de voluntad política y de gestión».

«Exigimos una solución definitiva y urgente. No se puede permitir que la ineficacia administrativa ponga en riesgo la salud y el bienestar de los escolares. La Dirección provincial debe actuar de inmediato y sustituir la caldera y garantizar unas condiciones de habitabilidad adecuadas para el normal desarrollo de la actividad lectiva», concluye Fernández.