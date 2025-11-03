Nieblas y temperaturas bajo cero en un día muy cambiante La provincia vivirá una jornada con descenso de las mínimas y aumento de las máximas y con nubes que irán a más durante el día

Día de contrastes en una provincia de León que vivirá un lunes 3 de noviembre con aumento de las máximas y descenso de las mínimas, además de una nubosidad que irá a más durante la tarde.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un lunes 3 de noviembre poco nuboso o despejado en la provincia, aunque las zonas de la meseta en la provincia de León podrían amanecer con nieblas, pudiendo ser persistentes en algún punto.

Con el paso de las horas, aumentará la nubosidad en un día que amanecerá con heladas débiles en cotas altas de montaña y vientos variables, tendiendo a componente sur durante la tarde.

Las temperaturas, por su parte, vivirán dos situaciones contrarias: las mínimas caerán y las máximas subirán, especialmente en el frente norte, lo que ocasionará una mayor oscilación térmica.

Se esperan máximas de hasta 19 grados en Villablino, 18 en Ponferrada, 17 en Astorga y 15 en León; con mínimas de 3 grados en Ponferrada, 2 en León, 1 en Astorga y de -1 grado en Villablino.