La «nefasta gestión» de las ambulancias durante los incendios: guardias de 24 horas y «20 de trabajo efectivo» Aseguran que es «incongruente» que permanezcan a 30 kilómetros del fuego en prealertay que zonas como La Magdalena o El Bierzo solo cuenten con dos ambulancias para todas las urgencias

Desde UGT Servicios Públicos de León denuncian la «nefasta gestión» de las ambulancias de emergencias de la provincia de León por parte de la Gerencia de Emergencias Sanitarias.

Según explican en un comunicado de prensa, desde Emergencias Sanitarias sitúan ambulancias del 112 en estado de prealerta como consecuencia de los incendios que asolan la provincia, lo que significa que estos vehículos deben permanecer en la base sin moverse a 30 kilómetros de distancia del fuego, por si surgiera cualquier incidente relacionado con los mismos, algo que para UGT es «totalmente incongruente».

Esto provoca que ciertas zonas básicas de salud «sean privadas de su ambulancia de emergencias», como sucede en La Magdalena, o el caso «más sangrante», en la comarca del Bierzo, donde «por el día dos ambulancias, la de Ponferrada y Bembibre, tienen que cubrir todas las urgencias que se produzcan, empeorándose por la noche cuando solo permanece activo el Soporte Vital Básico de Bembibre».

Esto conlleva que las ambulancias de otras localidades «deban suplir las que están en estado de prealerta, aumentando notablemente el tiempo de respuesta, y descubriendo sus propias zonas, poniendo en riesgo la salud de los pacientes», explican.

Como consecuencia, sigue el sindicato, una «merma» de la calidad asistencial y un «riesgo en la salud de los técnicos de emergencias sanitarias que deben realizar 18 avisos y 20 horas de trabajo efectivo, en una guardia de 24 horas».

Exigen activar todos los recursos disponibles

Es «incomprensible» que la Gerencia Regional de Salud «no aumente la dotación sanitaria en León ante esta catástrofe medioambiental, más cuando el propio contrato con la empresa concesionaria se lo permite, ya que tiene siete ambulancias adicionales mínimas de soporte vital básico, para cubrir necesidades puntuales que superen la disponibilidad de los vehículos titulares adscritos al contrato», denuncia el sindicato

Por estos motivos, UGT Servicios Públicos de León exige a la Consejería de Sanidad que «inmediatamente» use todas las ambulancias disponibles y necesarias, «no escatimando recursos en los graves incendios que sufrimos en la provincia de León, por motivos que desconocemos y nos cuestan mucho comprender».