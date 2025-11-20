leonoticias - Noticias de León y provincia

Imágenes de la manifestación a las puertas de la iglesia. L.G

Tensión en la misa en homenaje a Franco en León: «Fascista y cura, la misma basura»

La celebración en Santa Marina la Real volvió a provocar protestas y momentos de tensión entre asistentes y manifestantes

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:09

La misa en homenaje a Francisco Franco se celebró en la tarde de este jueves 20 de noviembre en el templo de Santa Marina la Real. El acto, convocado con motivo del aniversario de la muerte del dictador y de José Antonio Primo de Rivera, generó polémica en los días previos y derivó en momentos de tensión a las puertas del templo.

Minutos antes de las 20:00 horas varios asistentes aguardaban en el exterior para acceder al interior de la iglesia. Al mismo tiempo, un grupo de manifestantes se concentró en la zona portando una pancarta con el mensaje «Ayer y hoy contra el fascismo». Según expresaron, consideraban la misa una «provocación intolerable» y acusaban la celebración de vulnerar la Ley de Memoria Histórica.

A las 20:00 comenzó la ceremonia, momento en el que los asistentes entraron al templo mientras la policía separaba a ambos grupos para evitar un enfrentamiento directo. Hacia las 20:05 los manifestantes mostraron nuevamente su rechazo, asegurando que el acto «incumplía la ley» y afirmando por megáfono que continuarían protestando.

Una breve confrontación

Instantes después, varios asistentes salieron brevemente del templo y se aproximaron a los concentrados, lo que derivó en un intercambio de gritos. La intervención policial logró reducir la tensión rápidamente. Entre las consignas coreadas por los manifestantes se escucharon acusaciones contra el sacerdote y el cántico «Fascista y cura, la misma basura».

Imagen de la pancarta de los asistentes. L.G

Pese al incidente, la misa se desarrolló con normalidad. Tras la celebración, los agentes facilitaron salidas separadas para asistentes y manifestantes con el fin de evitar nuevos roces.

