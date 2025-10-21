leonoticias - Noticias de León y provincia

Martes puramente otoñal en León con inestabilidad y chubascos

La entrada de borrascas atlánticas se deja notar en la provincia que encara una semana marcada por la lluvia y la bajada de los termómetros

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 21 de octubre 2025, 08:28

La inestabilidad llega para quedarse en la provincia de León este mes de octubre. Tras el inicio de las esperadas lluvias el fin de semana y el propio lunes, la nueva tendencia marcada por la entrada de borrascas atlánticas se mantendrá al menos lo que resta de semana.

Para este martes 21 de octubre se espera que la lluvia, la inestabilidad y la bajada de las temperaturas vuelvan a ser los protagonistas meteorológicos en la provincia leonesa.

Los chubascos dispersos en buena parte de la geografía leonesa y más persistentes especialmente en zonas de montaña no abandonan León que vivirá una jornada puramente otoñal en contraste con las últimas semanas marcadas por los cielos despejados y las temperaturas más que suaves para la época.

Los cielos nubosos y la posibilidad de precipitación se repetirá en todo el territorio leonés, con chubascos en algunas zonas más dispersos con momentos donde podría brillar el sol y más constantes en otras altitudes.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos este martes. Las máximas siguen por debajo de los 20 grados aunque cerca. En León ciudad se esperan 18 grados de máxima y 11 de mínima. En Ponferrada, 19 grados de máxima y 13 de mínima. La Bañeza y Astorga marcarán termómetros que oscilan entre los 19 y los 12 grados mientras Villablino no subirá de los 14 grados ni bajará de los 8.

