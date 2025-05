El marmitako que comerán los pobres de León con el primer bonito rulado en Avilés

Leonoticias León Martes, 13 de mayo 2025, 13:33 Comenta Compartir

La Asociación Leonesa de Caridad ha recibido una parte de los primeros ejemplares de Bonito del Norte que se subastaron ayer en la Rula de Avilés. Alimerka se ha destacado nuevamente al ser la primera en pujar por el «campanu del mar», el primer bonito del norte rulado en Avilés. Esta participación reafirma el compromiso de la cadena con las tradiciones locales y la promoción de productos frescos y de calidad.

Un acto simbólico que ya representa el inicio de la temporada de este preciado producto y que también es un modo de reforzar el compromiso de la empresa de distribución con el sector primario y con las personas más vulnerables.

El lote, una tina de 100 kilos capturada por el pesquero Goinkale, de Bermeo (Vizcaya), ha sido adquirido por la cadena asturiana de supermercados a 120,20 euros el kilo.

Como es habitual, el bonito no llegará a sus tiendas, sino que será donado íntegramente a siete comedores sociales de Asturias y Castilla y León a través del programa de Apoyo a Comedores Sociales de la Fundación Alimerka.

Se comerá en la Asociación Leonesa de Caridad

Félix Llorente, presidente de Asleca destacó que «en este momento de primicias de captura del preciado manjar como es el bonito, se acuerdan de nosotros, de nuestros pobres y necesitados, de nuestros excluidos… con lo cual no tengo más que palabras de agradecimiento, de reconocimiento y de satisfacción y de que haya muchas personas así, de que sepan que sigue habiendo necesidad. sigue habiendo causas mayores a las que a veces no le damos importancia porque miramos para otro lado». Por su parte, sor Isabel García, directora de Asleca añadió: ​«El recibir el bonito para los usuarios y para nosotros significa el poder probarlo porque no tenemos tanto presupuesto para comprar bonito para tanta gente».

Yolanda de Prado, la cocinera, indicó que «queremos hacer un marmitaco y se lo daremos a degustar a nuestros transeúntes. Y, si sobra, también a las monjitas que tenemos aquí, que no tienen la oportunidad de comerlo durante todo el año y se lo presentaremos en forma de tataki o alguna cosita así, un poco especial para ellas«.

Temas

Avilés

Bermeo