El 'mago carterista' que impresionó en Got Talent llega a León Shado el Mago llegará a León para presentar su espectáculo 'Cleptómago' en el Auditorio Ciudad de León

Borja Pérez Viernes, 31 de octubre 2025, 08:19

Se puede considerar uno de los espectáculos más impactantes del panorama nacional por su capacidad de sorprender allá donde va, incluido en los principales escenarios de las televisiones nacional, como es el programa 'Got Talent'.

El próximo 17 de enero de 2026, la gira 'Cleptómago' de Shado el Mago llegará al Auditorio Ciudad de León, buscando en noventa minutos sorprender con su aclamado show que recorre los principales puntos del país.

Una actuación novedosa

Se trata de una actuación que combina muchas ramas de la magia como el 'pickpocket' (carterismo), mentalismo, hipnosis y magia urbana, aunque la principal novedad respecto al resto de actuaciones se basa en el formato único e innovador utilizado para llegar a los espectadores.

Si por algo es conocido el 'mago carterista' es por su capacidad de convencer a los jurados más complejos, como el caso de Risto Mejide, además de mantener una estética más típica de cantante de reguetón que de mnago, como él mismo ha reconocido en diversidad de ocasiones.

Nueva visita a León

Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Magia y, además, se ha dedicado a colaborar en distintos programas de televisión, festivales de magia y, por supuesto, ha exhibido sus trucos en redes sociales, como Instagram, donde suma casi medio millón de seguidores.

Su show 'Cleptómago' se estrenó a finales de 2023 y, desde ese momento, ha ido recorriendo diferentes teatros del país hasta llegar en este próximo 2026 a León por segunda vez en su ya dilatada trayectoria en los escenarios. La primera visita, en el mes de febrero de 2016, fue todo un éxito y esta segunda promete el mismo resultado. La confirmación de esta actuación a León llega después de colgar el cartel de 'sold out' en los últimos cinco teatros que ha visitado.

Un artista, cada día más conocido, que logra llenar los teatros en una media de cinco días con las entradas a la venta. El mago Shado visitará León el 17 de enero y ya tiene cerrada una gira de cerca de 40 ciudades para este año que entra.

¿Conseguirá quedarse con la cartera de los leoneses?