La magia agota el papel en León A más de mes y medio para que se celebre el festival, apenas quedan localidades para las sesiones matinales y los asientos se concentran en el anfiteatro

Rubén Fariñas León Lunes, 10 de noviembre 2025, 08:14

Nada por aquí, nada por allá. Al menos en cuanto a asientos se refiere.

El Festival Internacional 'León vive la magia' se acerca hacia el lleno absoluto en cuanto a las galas internacionales se refiere.

Asentado como un evento ineludible de las navidades, la venta de entradas se iniciaba hace un par de semanas y de las once actuaciones previstas con magos de todo el mundo ya solo quedan tickets residuales en muchas de ellas.

Entre el 28 de diciembre y el 1 de enero, el festival había organizado once galas, poniendo a disposición del público un total de 7.400 entradas en el Auditorio Ciudad de León. De todas ellas, quedan poco más de 600, un 8%.

Las localidades disponibles

Las entradas, con un precio que oscila entre los 28 y los 24 euros, en función de la localidad de platea o anfiteatro, ya están agotadas para la función del martes, 30 de diciembre, a las 18 horas.

Si acudes solo, o no te importa sentarte separado de tu acompañante, todavía tienes cinco localidades en el gallinero para la función inaugural -domingo, 28 de diciembre, a las 18:00 horas-, o una silla en platea y ocho en anfiteatro para la sesión nocturna de las 21:00 horas.

La mejor opción, siempre y cuando asumas que lo verás desde atrás del todo, está en las mañanas. Las sesiones matinales, a las 12:00 horas, para lunes, martes y miércoles laborables, todavía dejan varias opciones de encontrar sitio. El día 29 hay hasta 116 plazas en el anfiteatro; 130 quedan para el día 30; y otro centenar par la única sesión de Nochevieja.

La clausura, en el día de Año Nuevo, aún ofrece medio centenar de entradas a las 18:00 horas y más de un centenar para la nocturna.