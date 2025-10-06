leonoticias - Noticias de León y provincia

Lunes festivo soleado y con oscilación térmica de 20 grados

La jornada será muy agradable, aunque la madrugada obligará a usar chaqueta en la provincia

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:10

El lunes festivo, en buena parte de la provincia, tendrá un ambiente soleado en una jornada apta para disfrutar en la calle.

El 6 de octubre tendrá predominio de cielo con nubes altas o despejado. No se descarta alguna bruma o banco de niebla aislado a primeras horas.

Las Temperaturas mínimas en ligero descenso en la meseta y con pocos cambios en el resto y máximas en ascenso, que podrá ser localmente notable en el extremo norte. Se esperan 3 grados en la madrugada de Astorga y Villablino y 23 grados por la tarde en León y hasta 27 en Ponferrada.

El viento será flojo y variable.

