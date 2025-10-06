Lunes festivo soleado y con oscilación térmica de 20 grados
La jornada será muy agradable, aunque la madrugada obligará a usar chaqueta en la provincia
León
Lunes, 6 de octubre 2025, 09:10
El lunes festivo, en buena parte de la provincia, tendrá un ambiente soleado en una jornada apta para disfrutar en la calle.
El 6 de octubre tendrá predominio de cielo con nubes altas o despejado. No se descarta alguna bruma o banco de niebla aislado a primeras horas.
Las Temperaturas mínimas en ligero descenso en la meseta y con pocos cambios en el resto y máximas en ascenso, que podrá ser localmente notable en el extremo norte. Se esperan 3 grados en la madrugada de Astorga y Villablino y 23 grados por la tarde en León y hasta 27 en Ponferrada.
El viento será flojo y variable.