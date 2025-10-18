Llegan las nubes a León, anticipo de las próximas lluvias Antes de las precipitaciones nos espera un sábado con tiempo agradable y casi veraniego en algunos momentos del día

Los rayos de sol comienzan a asomar desde el Alto del Portillo en León al amanecer.

Alberto P. Castellanos León Sábado, 18 de octubre 2025, 09:59 Comenta Compartir

Se acabaron los amaneceres de cielos despejados, los mediodías en manga corta -salvo para los más valientes y menos frioleros- y olvidarnos del paraguas o el chubasquero en León. Este sábado finaliza un largo episodio de temperaturas muy suaves, no demasiado frío de madrugada y una ausencia casi total de precipitaciones.

Este 18 de octubre el cielo aparece poco nuboso aunque la nubosidad irá aumentando a lo largo del día. La mayoría de estas nubes serán de tipo medio y alto aunque durante la noche ya se espera algún chubasco débil, disperso y ocasional en el oeste de la provincia.

Las temperaturas todavía aguantan y serán muy similares a las de jornadas previas, quizá con unas mínimas más frescas que contrastarán con las de la próxima noche, para amanecer el domingo, en la que subirán gracias a que las nubes no dejarán escapar el calor.

El viento también se mantendrá flojo y variable durante la primera mitad del día porque a partir de la tarde predominará el componente suroeste. Algo que se repetirá a partir del domingo cuando ese viento húmedo traerá precipitaciones, con temperaturas suaves aún, en los días sucesivos.

Temas

El tiempo