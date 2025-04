El leonesismo denuncia que la Junta «siembre en desierto» saltándose su luto oficial

Rubén Fariñas León Miércoles, 23 de abril 2025, 09:18 Comenta Compartir

Fue una llamada desde Alcaldía y otra desde Unión del Pueblo Leonés la que llevó a suspender los actos programados para este 23 de abril en la capital leonesa. Una nueva cita con el 'Caminu la Llibertá' que ya había sido presenta y que contaba con la colaboración de bandas de gaitas y dulzainas para una marcha que reclamaría la autonomía leonesa, pero que debido a la muerte del papa Francisco se tendrá que aplazar para otra ocasión.

Conceyu ha lamentado que algo «imprevisible» haya tumbado la cuarta edición de una marcha que empezó con 200 personas en 2022, creció hasta el millar en 2023 y que el pasado 2024, aprovechando la «osadía» de la Junta, alcanzó un gran seguimiento mediático.

«Dejar de hacerlo ha sido un jarro de agua fría porque hemos invertido tiempo, energía y dinero», explica Carlos González, presidente de Conceyu. «Un palo personal» para él y para los involucrados que ven en este 'Caminu' «un escenario donde salir a luchar» para reclamar la autonomía leonesa.

Con el objetivo de no romper la alianza formada entre Alcaldía de León, la UPL y las asociaciones de Xuntanza Llionesista, que se ha empezado a cultivar desde que se aprobó la primera moción en favor de la 18 comunidad en el Ayuntamiento, Conceyu ha optado por «aplazar, no desconvocar» esta cita que se hará «más adelante», aunque no contará con el empujón que supone la contraprogramación de Villalar. «Es un día simbólico. Pero seguiremos luchando hasta que llegue la democracia y consigamos nuestro derecho constitucional».

A pesar de que todo estaba preparado para que la plaza de Regla albergara estos actos, y con 'aconceyaos' de Valencia o el País Vasco con previsiones de acudir, la decisión de la organización ha sido aplazar la cita. «Entiendo las críticas, pero que no sean destructivas. Lo que ha pasado no está en nuestras manos».

El luto nacional, motivo de suspensión

La decisión se justifica con el luto nacional de tres días por la muerte del papa Francisco, lo que prohíbe la celebración de diferentes eventos. Por ello, no entienden que la Junta de Castilla y León mantenga, tras financiarlo con dinero público, la programación de los conciertos y las carreras que se celebrarán en todas las provincias, incluyendo las ciudades de León y Ponferrada. «Lo hacen para seguir adoctrinando, y en el caso de León siembran en desierto, con su identidad impuesta y falsa». Señalan que solo se permiten actos de homenaje al difunto, o a las víctimas de una desgracia, y se preguntan «cómo pueden ser tan osados de seguir con sus fastos ante una identidad inexistente».

Para Conceyu, la lucha continuará más allá de este miércoles y ya miran al 2026 para iniciar un nuevo 'Caminu la llibertá' «hasta liberar nuestro país leonés de las garras y el calabozo del castillo».

El presidente pasará este 23 de abril entre la «frustración y la rabia», pero reorganizará la cabeza para «rentabilizarlo» y para que la lucha por la autonomía «tenga más rédito». También se repensará una cita reivindicativa que se aplazará «a una fecha más oportuna».