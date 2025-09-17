Los leoneses apustan por la bici de préstamo en verano El servicio de alquiler de bicis del Ayuntamiento de León registra cerca de 19.500 préstamos en junio

Leonoticias León Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:27

El servicio de alquiler de bicis del Ayuntamiento de León registró el pasado mes de junio su cifra récord de préstamos de bicis mecánicas desde que se implantara en 2022 llegando a los 17.379 alquileres, una cifra un 40 por ciento mayor a la registrada en el mismo mes del año anterior, cuando se efectuaron 10.484 alquileres. A ellas se sumaron 2.048 bicicletas eléctricas, lo que hizo un total de 19.500 préstamos.

En lo que va de año, el alquiler de bicis convencionales ya ha sido utilizado en 87.145 ocasiones por los usuarios, un número al que se suman 8.059 préstamos de bicis eléctricas, de forma que el total de alquileres de bicis realizados de enero a julio en la ciudad de León es de 95.204, mientras que durante 2024 esta cifra fue de 122.297, en 2023 fue de 92.828 y en 2022 de 48.777.

La buena acogida de este sistema por parte de los usuarios ha hecho que el Ayuntamiento de León haya incrementado de forma progresiva el número de estaciones de préstamo en la ciudad de León desde su puesta en marcha. Además, en el mes de febrero se implantaron también las estaciones de préstamo mixtas en las que se ofrece la oportunidad de tomar prestada una bici eléctrica.

La acogida de estas bicis también ha sido satisfactoria y desde febrero a julio ha registrado 8.059 préstamos de este tipo de vehículos. También fue el mes de junio en el que más bicis eléctricas se prestaron con 2.048 viajes registrados.

50 puntos de préstamso repartidos por la ciudad

En total son ya 50 los puntos de préstamo de bicis repartidos por toda la ciudad de León tras instalarse el último en la plaza de La Inmaculada. De ellos, una decena son mixtos, con posibilidad de alquilar bicis mecánicas o eléctricas. Estos se encuentran en la avenida Ordoño II, Papalaguinda, en la calle Santos Olivera, en la plaza de San Marcelo, en la calle Bordadores, en el parking de San Pedro, en Santos Ovejero, en la avenida Asturias, en el Hospital de León y en el Parque Tecnológico.

«Cada vez son más quienes se mueven por la ciudad en bici contribuyendo con ello a la reducción de gases contaminantes y una vida activa», destacó este lunes el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, quien hizo hincapié en que el Ayuntamiento de León seguirá buscando nuevas líneas de financiación para avanzar en la movilidad sostenible de la ciudad.

Una cuestión que, según señaló, también se lleva a cabo con la ejecución de nuevos carriles bici como los ya finalizados de la avenida Asturias, el que une la ciudad con Trobajo del Cerecedo o el que conecta la capital con el Parque Tecnológico, a los que se suma el que está pendiente de ejecutar entre Puente Castro y la avenida Fernández Ladreda. Además, el Consistorio también trabaja en la movilidad sostenible en la ciudad desde otras áreas como es el transporte urbano, que acabará el año con más de la mitad de su flota con vehículos de cero emisiones.

Tarifas

Para utilizar el sistema de préstamo de bicis del Ayuntamiento de León es necesario tener más de 14 años, registrarse en la web habilitada y operar con la aplicación móvil que puede descargarse en este mismo portal.

El uso de las bicis puede hacerse a través de tarifas básicas por viaje, lo que tiene un coste de un euro por cada 15 minutos de uso de la bici mecánica y de 0,12 euros por cada minuto de uso en el caso de las eléctricas. Asimismo, existe la posibilidad de obtener abonos mensuales o anuales, de forma que los mensuales para las bicis convencionales tienen un precio de diez euros al mes y los anuales de 40 para no empadronados y doce para aquellos usuarios que sí estén empadronados en el Ayuntamiento de León.

Si se quiere utilizar las bicis eléctricas, el precio de los abonos varía, de modo que los mensuales tienen un precio de doce euros, los anuales de 45 euros y el anual para mayores de 60 años, también doce euros. Además, el servicio permite hacer abonos de corta duración con un precio de 3,90 euros la hora y de 7 euros a la semana.