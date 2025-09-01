Una leonesa queda liberada de una deuda de 38.460 euros con la Ley de Segunda Oportunidad La exonerada se quedó sin empleo debido a la pandemia del covid-19 y no pudo pagar las deudas contraídas

Una vecina de León ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), que ascendía a un total de 38.460 euros.

Como explican los abogados, «su estado de insolvencia se originó a raíz de la solicitud de préstamos tras quedarse desempleada por la pandemia del covid-19. La intención de la deudora era la de devolver dichos préstamos cuando su situación económica y laboral se estabilizase. No obstante, nunca ha llegado a tener unos ingresos suficientes para lograr este objetivo. Actualmente se encontraba en una clara situación de sobreendeudamiento, lo que le ha impedido hacer frente a todos los importes pendientes de pago».

Como ocurre en este caso, son muchas las personas que se endeudan al haber sufrido algún tipo de contratiempo. Al principio, creen que esta situación se resolverá sin problemas. No obstante, por desgracia, han entrado en una espiral de sobreendeudamiento de la que no logran salir. Es entonces cuando piensan en el mecanismo de segunda oportunidad como última vía de escape posible para todos sus problemas económicos y, en ocasiones, emocionales. Repara tu Deuda Abogados, en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado esta nueva cancelación de deuda en Castilla y León.

Una vez que han acudido a la Ley de Segunda Oportunidad, las personas comprueban que van dando pasos para respirar de nuevo. Conseguida la sentencia favorable, salen de los listados de morosidad como ASNEF que tanto daño les hace. Además, dejan de recibir las angustiantes llamadas de recobro por parte de bancos y entidades financieras. Por último, si lo desean, pueden solicitar financiación para emprender algún proyecto o para cualquier posible necesidad y también pueden registrar futuros bienes a su nombre.

Ley de Segunda Oportunidad

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar libres de todas sus deudas si cumplen determinados requisitos. En general, deben encontrarse en un estado actual o próximo de insolvencia, no haber sido condenados por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años y actuar siempre de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos y aportando toda la documentación requerida.

Desde la reforma de septiembre de 2022, se ha producido una simplificación del proceso. En este sentido, hay que decir que no es necesario procurar llegar a un acuerdo previo con los bancos y entidades financieras. La eliminación de la mediación ha supuesto que se pueda conseguir la cancelación de forma más ágil. Además, ya se ha eliminado la cantidad tope que se puede eliminar, que anteriormente era de 5 millones de euros.

Inicialmente, este mecanismo era poco conocido entre la ciudadanía. No obstante, conforme se han ido difundiendo los casos y se ha visto que es una salida real y efectiva, la presencia de esta herramienta en la sociedad es cada vez mayor.