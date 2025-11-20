leonoticias - Noticias de León y provincia

El leonés Pablo Roberto, elegido nuevo presidente de Execyl

El presidente ejecutivo de RBH Global ocupará el cargo hasta 2029

León

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:51

El leonés Pablo Roberto, presidente ejecutivo de RBH Global, fue elegido ayer nuevo presidente de la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León, Exceyl, para los próximos cuatro años en la reunión del Patronato que designó al nuevo Consejo de Dirección.

La sesión, que contó con la participación del presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, sirvió también para hacer balance de la gestión del periodo 2021-2025, liderada por Galletas Gullón.

En el nuevo Consejo acompañan RHB Global los representantes de Mercadona, Iberaval, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE Castilla y León, Adecco, Grupo Eulen, Galletas Gullón, Grupo CFI, Getronics, Incosa, Michelin, NTT DATA, Sáenz Suministros Industriales, Serbatic y SevenReeds.

Execyl quiso agradecer expresamente a David Casañ, director corporativo de Galletas Gullón, el compromiso y la dedicación de su compañía durante los cinco años de presidencia. En esta etapa, apuntan, la organización superó el centenar de miembros, generaró más de 150 encuentros y se consolidó una red de alianzas con los principales agentes socioeconómicos de Castilla y León.

Asimismo, durante el encuentro se rindió homenaje a Paco Hevia, cuya implicación y visión consideran cruciales para liderar la Fundación en los últimos años. En reconocimiento a su legado y su especial aportación a los objetivos de Execyl, fue nombrado Patrono de Honor.

