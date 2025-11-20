El leonés Pablo Roberto, elegido nuevo presidente de Execyl El presidente ejecutivo de RBH Global ocupará el cargo hasta 2029

El leonés Pablo Roberto, presidente ejecutivo de RBH Global, fue elegido ayer nuevo presidente de la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León, Exceyl, para los próximos cuatro años en la reunión del Patronato que designó al nuevo Consejo de Dirección.

La sesión, que contó con la participación del presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, sirvió también para hacer balance de la gestión del periodo 2021-2025, liderada por Galletas Gullón.

En el nuevo Consejo acompañan RHB Global los representantes de Mercadona, Iberaval, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE Castilla y León, Adecco, Grupo Eulen, Galletas Gullón, Grupo CFI, Getronics, Incosa, Michelin, NTT DATA, Sáenz Suministros Industriales, Serbatic y SevenReeds.

Execyl quiso agradecer expresamente a David Casañ, director corporativo de Galletas Gullón, el compromiso y la dedicación de su compañía durante los cinco años de presidencia. En esta etapa, apuntan, la organización superó el centenar de miembros, generaró más de 150 encuentros y se consolidó una red de alianzas con los principales agentes socioeconómicos de Castilla y León.

Asimismo, durante el encuentro se rindió homenaje a Paco Hevia, cuya implicación y visión consideran cruciales para liderar la Fundación en los últimos años. En reconocimiento a su legado y su especial aportación a los objetivos de Execyl, fue nombrado Patrono de Honor.