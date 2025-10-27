leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unos caballos pastan en un prado en Vegacervera la mañana del domingo 26 de octubre de 2025. SEQUOYA

León vivirá un auténtico lunes al sol

Sin apenas nubes, las heladas serán lo más destacado de una jornada muy estable en lo meteorológico

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:14

Comenta

Las posibilidades de precipitaciones serán nulas y la presencia de nubes muy escasa, salvo por algunas de tipo bajo y nieblas matinales en zonas de montaña o algunas altas que enmarañen algo un sol que brillará durante todo el día en todas las comarcas de León.

Un cielo raso que, durante la noche, provocará que las temperaturas mínimas bajen, sobre todo en valles y zonas favorables para la inversión térmica que podrá hacer que el termómetro caiga y se registren heladas, en algunos casos intensas. Sin embargo, las máximas pueden ganar algunos grados.

El viento del nordeste o variable soplará flojo en general. Irá ganando intensidad con el paso de los días ya que el martes llegarán las primeras nubes, los chubascos y el aire comenzará a moverse con mayor velocidad con unas máximas que bajarán y unas mínimas que subirán.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde una casa en un pueblo de León
  2. 2 Se incendia la antigua azucarera de Veguellina
  3. 3 Martínez enciende al leonesismo por «burlarse» de la birregionalidad
  4. 4 El mapa de la saturación del aparcamiento de pago en el centro de León
  5. 5 Un herido en un accidente de madrugada en la provincia de León
  6. 6 León corre, pasea y sonríe en apoyo de la lucha contra el cáncer
  7. 7 Las ciudades de Estados Unidos que llevan León en su nombre
  8. 8 Sánchez pide «cambiar a Mañueco» y presume, sin anuncios, del legado de Zapatero en León
  9. 9 Muere un oso pardo tras ser atropellado en Laciana
  10. 10 Dos globos sorprenden a los leoneses al amanecer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias León vivirá un auténtico lunes al sol

León vivirá un auténtico lunes al sol