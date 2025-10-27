León vivirá un auténtico lunes al sol Sin apenas nubes, las heladas serán lo más destacado de una jornada muy estable en lo meteorológico

Unos caballos pastan en un prado en Vegacervera la mañana del domingo 26 de octubre de 2025.

Alberto P. Castellanos León Lunes, 27 de octubre 2025, 08:14

Las posibilidades de precipitaciones serán nulas y la presencia de nubes muy escasa, salvo por algunas de tipo bajo y nieblas matinales en zonas de montaña o algunas altas que enmarañen algo un sol que brillará durante todo el día en todas las comarcas de León.

Un cielo raso que, durante la noche, provocará que las temperaturas mínimas bajen, sobre todo en valles y zonas favorables para la inversión térmica que podrá hacer que el termómetro caiga y se registren heladas, en algunos casos intensas. Sin embargo, las máximas pueden ganar algunos grados.

El viento del nordeste o variable soplará flojo en general. Irá ganando intensidad con el paso de los días ya que el martes llegarán las primeras nubes, los chubascos y el aire comenzará a moverse con mayor velocidad con unas máximas que bajarán y unas mínimas que subirán.