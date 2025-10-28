leonoticias - Noticias de León y provincia

Varias pancartas presentes en la movilización.

Varias pancartas presentes en la movilización. DG

León sale a la calle contra el acoso escolar: «Se debe proteger más a las víctimas»

Decenas de estudiantes se movilizan para pedir «protocolos y medidas» contra el acoso escolar después del caso de Sandra Peña: «Esta violencia se da a diario e institucionalmente no se hace lo suficiente»

Dani González

Dani González

León

Martes, 28 de octubre 2025, 11:53

Decenas de estudiantes leoneses han participado este martes en la huelga convocada contra el bullying después del caso de suicidio de la joven sevillana Sandra Peña, víctima de acoso escolar.

Estos estudiantes se han manifestado desde la plaza de Guzmán y hasta la calle Legio VII con la pretensión de visibilizar el problema de acoso escolar existente también la provincia de León y la escasez de medidas y protocolos, a su juicio, para «proteger a la víctimas».

Así lo expresaba Jimena Marcello, coordinadora de la plataforma Estudiantes del País Leonés, organizadora de esta movilización: «Queremos condenar este tipo de violencia que sufre a diario e institucionalmente no se hace nada o no se hace lo suficiente».

Marcello sostiene que se pone el foco en «castigar» a los acosadores pero no en «proteger» a las víctimas y acompañarlas para que queden el menor número de secuelas de este abuso en ellas. «En algunos casos, los acosadores quedan impunes», ha apuntado.

La violencia «estructural» en la sociedad

Con un megáfono y decenas de pancartas hechas por los propios estudiantes, la movilización partió desde Guzmán para llegar a las inmediaciones del consistorio de San Marcelo en León reclamando medidas más estrictas para hacer frente al acoso escolar y recordando el caso de Sandra Peña.

«Ella tuvo la mala suerte de ser víctima de bullying, pero no es un caso exclusivo. Hay muchos alumnos que lo sufren cada día. Y Sandra Peña tenía respaldo de tratamientos psicológicos, que fueron presentados a la Junta Directiva de su instituto, que tomó que valiente decisión de cambiarla de clase. Hicieron caso omiso a las pruebas de violencia que había», ha expresado Jorge Díaz, portavoz de la plataforma León con Palestina.

Inicio de la manifestación

Inicio de la manifestación DG

En este sentido Marcello expone que, a su juicio, fallan los protocolos que «o no se siguen o se hace de forma irregular» y pone el foco no tanto en los estudiantes si no en un sistema que «estructuralmente, permite cierto tipo de violencia». «Las redes sociales, los videojuegos… los niños ven cosas que no deberían ver», apunta.

«El bullying y la violencia, en general, son intolerables», ha insistido Jorge Díaz, en una jornada de protesta y visibilización de uno de los grandes problemas en el entorno de los centros educativos: el acoso escolar.

