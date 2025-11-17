leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

León reúne a 50 especialistas internacionales en lesiones de nervios periféricos en niños

En un curso impulsado por el Servicio de Neurocirugía

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:23

Comenta

El Servicio de Neurocirugía de HM Hospitales en León convertirá a la ciudad durante los días 21 y 22 de noviembre en referente internacional en el campo de las lesiones de nervios periféricos en niños, con la celebración de un curso internacional impulsado por el Servicio de Neurocirugía en el que participarán más de 50 especialistas médicos de todo el mundo y que estará dirigido por el neurocirujano de HM Hospitales, Javier Robla Costales, y el cirujano francés del Instituto de la Mano de París, Alain Gilbert.

«En las anteriores ediciones de este curso, que venimos celebrando cada dos años, nos centrábamos en la cirugía de plexo braquial tras lesiones provocadas durante el momento del parto, pero este año nos centramos en lesiones de nervio periférico no obstétricas, es decir, provocadas por traumatismos, tumores o enfermedades inflamatorias o infecciosas, lo que supone una gran innovación, ya que es muy poco habitual la realización de cursos centrados en este tipo de lesiones», indica Javier Robla.

Por su parte, Jesús Saz, director médico de HM Hospitales en León destaca la apuesta de los doctores Javier Robla y Alain Gilbert «por colocar a la capital leonesa en el mapa de la formación internacional en lesiones de nervios periféricos en niños, consiguiendo que durante dos días nuestra ciudad sea la capital internacional donde especialistas de todo el mundo compartan sus conocimientos y experiencia con otros expertos y así puedan aplicar en sus respectivos países los últimos avances en esta materia».

La jornada del viernes girará en torno al sistema nervioso periférico durante el crecimiento, lesiones provocadas por traumatismos y tumores y la reparación nerviosa y la sesión del sábado se centrará en las anomalías congénitas, las enfermedades neurológicas y la espasticidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El negocio leonés que vistió a generaciones cierra tras 40 años: «Nos toca descansar a nosotros»
  2. 2 Fallece el piloto berciano Carlos Fernández al despeñarse en Asturias
  3. 3 El pueblo de León de 34 habitantes que tiene «uno de los hayedos más espectaculares» de España
  4. 4 Un coche destrozado tras una colisión en El Ejido
  5. 5 Un nuevo accidente «grave» revive la desesperación de los vecinos de Santovenia y Chozas: «Estamos hartos»
  6. 6 Las lluvias destrozan la recién asfaltada carretera entre Villamanín y Aralla
  7. 7 El río Esla se tiñe de negro al arrastrar la lluvia la ceniza del incendio de Barniedo
  8. 8 Herida una mujer de 60 años tras una colisión entre dos turismos en León
  9. 9 Otro pueblo de León, en pie de guerra: «Las vacas se escapan y el Seprona no viene ni una puñetera vez»
  10. 10 «Me crie jugando entre carbón en Laciana y ahora reparto picadillo en Bélgica por Whatsapp»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias León reúne a 50 especialistas internacionales en lesiones de nervios periféricos en niños

León reúne a 50 especialistas internacionales en lesiones de nervios periféricos en niños