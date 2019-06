El PP de León «no recurrirá» la mesa '7-5B' y «no comparte» el criterio de Silván: «No le tenemos que hacer el trabajo a VOX» Juan Martínez Majo, junto a Antonio Silván, en una imagen de archivo. / Campillo El presidente del Partido Popular en León, Juan Martínez Majo, es concluyente: «El PP de León no va a recurrir, no lo vamos a hacer, no lo compartimos, no entendemos que tengamos que hacer un recurso para apoyar a VOX» | «Silván tiene otras dos vías para plantear un recurso y las puede utilizar; él sabrá», asegura a leonoticias J. CALVO León Viernes, 7 junio 2019, 11:48

La mesa '7-5B', la reclamación por el cruce de votos entre el PSOE y VOX en ese acta, y los correspondientes recursos han terminado por provocar una severa fractura por discrepancia de criterio en el seno de la formación popular.

El resultado recogido en el acta de esa mesa señalaba que Vox obtenía 130 votos frente a los 28 del PSOE, en unos datos que apuntaban al error más tarde reconocido por los propios miembros de la mesa, ratificado por la Junta Electoral de Zona y rubricado tras los recursos de PP y VOX por la Junta Electoral Central.

Ahora, y tras revisar todo lo sucedido, el PP de León desiste de mantener la pugna por esa mesa y «no comparte» el criterio del hoy alcalde Antonio Silván. Así hasta concluir que no recurrirá la mesa 7-5B y no comparte el criterio del alcalde.

«El PP no va a recurrir»

El presidente del Partido Popular en León, Juan Martínez Majo, ha sido concluyente este martes, en declaraciones a leonoticias: «El PP de León no va a recurrir, no lo vamos a hacer, no lo compartimos, no entendemos que tengamos que hacer un recurso para apoyar a VOX».

En todo caso el 'no recurso' por parte del PP de León por este caso no cierra la puerta a que el propio alcalde lo pueda plantear: «Silván tiene otras dos vías para plantear un recurso y las puede utilizar; él sabrá», ha asegurado Juan Martínez Majo.

«El PP no le va a hacer el trabajo a VOX»

Con cierto enfado ha remarcado el argumento para no recurrir el auto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León: «El Partido Popular no puede hacerle el trabajo a VOX, no estamos para eso«.

«Juan Martínez Majo tiene claro lo que hay que hacer y tiene un criterio que se va a mantener hasta el final. Insisto en que si Silván quiere plantear recurso tiene sus vías, pero no la del partido a nivel local. Quiero que quede claro: el PP no va a recurrir el auto de la Junta Electoral Central«, ha concluido.