leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Personas entran a examinarse en La Rioja. Juan Marín

León recupera un examinador de tráfico

Una de las nuevas 101 plazas se destina a una necesitada provincia leonesa

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:57

46 jefaturas de Tráfico en España recibirán a alguno de los nuevos 101 examinadores que han parobado las recientes oposiciones y superado el curso formativo. Cinco de ellos llegarán a la comunidad, Zamora, Salamanca, Palencia, Burgos y León.

La nueva incorporación supone un alivio para la Jefaturas de Tráfico en la provincia que ya contaba con ella hace unos meses y que, hasta que llegara este momento, había previsto solicitar la incorporación temporal de personal por otras vías.

Buena noticias también para las autoescuelas y sus alumnos, que históricamente denuncian una falta de examinadores en León que provoca una larga lista de espera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una exconcursante de Supervivientes cierra su hotel canino en León
  2. 2 El cierre de Bershka da paso al estreno de una conocida marca de moda en Ordoño II
  3. 3 Una calle de León recupera la vida con la apertura de dos bares en septiembre
  4. 4 Un hombre de unos 80 años es atropellado en el centro de León
  5. 5 La fábrica de un pueblo de León que reabre un año y medio después de quedar calcinada
  6. 6 Pedro Sánchez visita de nuevo León tras los incendios
  7. 7 Califican de «delito de odio» la agresión a un gitano ingresado en la UCI de León
  8. 8 Desmantelan un punto de venta de droga en pleno centro de León
  9. 9 La Cultural desata la locura en el centro de León
  10. 10 La problemática de espigas en León: «Las familias están más concienciadas, pero siguen siendo un peligro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias León recupera un examinador de tráfico

León recupera un examinador de tráfico