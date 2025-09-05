León recupera un examinador de tráfico
Una de las nuevas 101 plazas se destina a una necesitada provincia leonesa
Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:57
46 jefaturas de Tráfico en España recibirán a alguno de los nuevos 101 examinadores que han parobado las recientes oposiciones y superado el curso formativo. Cinco de ellos llegarán a la comunidad, Zamora, Salamanca, Palencia, Burgos y León.
La nueva incorporación supone un alivio para la Jefaturas de Tráfico en la provincia que ya contaba con ella hace unos meses y que, hasta que llegara este momento, había previsto solicitar la incorporación temporal de personal por otras vías.
Buena noticias también para las autoescuelas y sus alumnos, que históricamente denuncian una falta de examinadores en León que provoca una larga lista de espera.
