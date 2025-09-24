León recicló el pasado año 2.100 toneladas de envases, 4.000 de papel y 2.400 de vidrio El Ayuntamiento y Ecoembes lanzan la campaña 'Movimiento imparable-Vuelta al cole' para recordar la importancia de separar los residuos para poder darles una segunda vida

La ciudad de León recicló durante el pasado año un total de 2.183 toneladas de residuos en el contenedor amarillo de envases, 3.988 toneladas de residuos en el contenedor azul de papel y cartón y 2.403 toneladas en el contenedor verde de vidrio.

La cifra de las 2.183 toneladas de residuos recogidas en el contenedor amarillo es superior a otros años y además la ciudad de León es una de las ciudades con mejor ratio de dotación de estos contenedores, estimado en 186 habitantes por cada uno.

En cuanto a los envases de papel y cartón, la ciudad reocgió durante el año 2024 un total de 3.988 toneladas de residuos en el contenedor azul, una de las cifras más altas de recogida de papel y cartón por habitante, al estar en los 33 kilos por habitante y año y cuenta con una dotación de un contenedor por cada 201 habitantes.

Con relación a los envases de vidrio, se recogieron 2.403 toneladas en el contenedor verde, con un ratio de 20 kilos por habitante y año y 491 contenedores distribuidos por todo el municipio.

'Movimiento imparable'

La Concejalía de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de León y Ecoembes, dentro de la campaña 'Movimiento imparable – Vuelta al cole', presentaron este miércoles una campaña para recordar a los ciudadanos la importancia de separar los residuos para poder ser reciclados y fomentar la economía circular también en la vuelta al cole.

Bajo el eslogan 'Recicla y únete al movimiento de la economía circular', se quiere transmitir que el gesto de depositar los residuos en el contenedor correcto permite garantizar que dichos residuos tendrán una segunda vida, ahorrando materias primas y evitando la contaminación y el depósito en vertederos.

Para ello, se distribuirá material divulgativo a quienes transiten por distintos puntos del municipio en las proximidades de los centros educativos, además de bolígrafos elaborados a partir del material reciclado, embudos para la recogida de aceite de cocina usado y bolsas para la separación de envases, papel y cartón. La campaña ya está en marcha y se extenderá hasta el 3 de octubre, con puestos informativos próximos a los centros educativos del municipio de León.

