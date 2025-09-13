leonoticias - Noticias de León y provincia

Ambiente soleado en León capital. A.P.C.

León inicia este sábado el 'retorno' al verano

Las precipitaciones se dan casi por descartadas en una jornada soleada previa a unos días con temperaturas cada vez más altas

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:18

Los cielos azules serán lo más destacado de un sábado 13 de septiembre con ambiente fresco en León durante las noches y agradable durante el día, aunque con algunas rachas de viento que seguirán siendo notables durante algunos momentos del día.

El predominio del cielo poco nuboso, de tipo alto la mayoría, salvo por algo de nubosidad baja que puede ocasionar bancos de niebla matinales dispersos que se disiparán rápido.

Las temperaturas mínimas, tras caer esta pasada madrugada, se recuperarán algo mientras que las máximas subirán, iniciando un ascenso que se incrementará según avance el mes.

El viento soplará desde el oeste con intensidad baja y con intervalos moderados, sobre todo durante la tarde.

