Imagen del Belén instalado en León.

León inaugura el primer Belén de su Navidad

La muestra recoge un nacimiento con todo lujo de detalles que lo convierten en uno de los más monumentales

León

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:24

La Cofradía de las Siete Palabras ha inaugurado el Belén Tradicional «Eduardo de Paz, in memoriam» en el Seminario Conciliar San Froilán.

El espectacular nacimiento ha abierto al público este viernes, 7 de noviembre, una propuesta que rinde homenaje al fundador de la cofradía y que este año cuenta con la colaboración del reconocido artista belenista José Luis Mayo.

El Belén, instalado en el Seminario Conciliar San Froilán (Plaza de Regla), invita a redescubrir la esencia de la Navidad a través de una representación tradicional cuidadosamente elaborada, que combina la belleza del arte belenista con el espíritu fraternal que caracteriza a la cofradía.

La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de enero, con un coste de entrada simbólica de 1 euro, en horario de 10 a 14 horas de mañana y de 17.30 a 21.30 en horario de tarde. Además, cuenta con horarios en días especiales.

Con esta nueva edición, la cofradía reafirma su compromiso con la cultura y la tradición leonesa, ofreciendo a la ciudad un espacio de encuentro, emoción y esperanza en torno al misterio de la Natividad.

En el acto inaugural estuvieron presentes el alcalde, José Antonio Diez, y la concejala de Turismo, Mercedes Escudero, que han podido disfrutar de este emblemático nacimiento, uno de los más completos de la ciudad, que cada año reúne a numerosos leoneses y visitantes para celebrar el espíritu navideño.

