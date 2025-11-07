León inaugura el primer Belén de su Navidad
La muestra recoge un nacimiento con todo lujo de detalles que lo convierten en uno de los más monumentales
León
Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:24
La Cofradía de las Siete Palabras ha inaugurado el Belén Tradicional «Eduardo de Paz, in memoriam» en el Seminario Conciliar San Froilán.
El espectacular nacimiento ha abierto al público este viernes, 7 de noviembre, una propuesta que rinde homenaje al fundador de la cofradía y que este año cuenta con la colaboración del reconocido artista belenista José Luis Mayo.
El Belén, instalado en el Seminario Conciliar San Froilán (Plaza de Regla), invita a redescubrir la esencia de la Navidad a través de una representación tradicional cuidadosamente elaborada, que combina la belleza del arte belenista con el espíritu fraternal que caracteriza a la cofradía.
La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de enero, con un coste de entrada simbólica de 1 euro, en horario de 10 a 14 horas de mañana y de 17.30 a 21.30 en horario de tarde. Además, cuenta con horarios en días especiales.
Con esta nueva edición, la cofradía reafirma su compromiso con la cultura y la tradición leonesa, ofreciendo a la ciudad un espacio de encuentro, emoción y esperanza en torno al misterio de la Natividad.
En el acto inaugural estuvieron presentes el alcalde, José Antonio Diez, y la concejala de Turismo, Mercedes Escudero, que han podido disfrutar de este emblemático nacimiento, uno de los más completos de la ciudad, que cada año reúne a numerosos leoneses y visitantes para celebrar el espíritu navideño.