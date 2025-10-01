leonoticias - Noticias de León y provincia

El alcalde de León, José Antonio Diez, junto a Elena Blasco (Comisiones Obreras León), Juanma Vallejo (FELE) y Enrique Guerrero (UGT León). L.G

León firma el primer Acuerdo Marco de Diálogo Social en su historia con 290.000 euros

Ayuntamiento, sindicatos y patronal sellan el pacto para impulsar el empleo, el bienestar social y la vivienda

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:51

El Ayuntamiento de León, las fuerzas sindicales y la patronal han firmado la mañana de este miércoles 1 de octubre el primer Acuerdo Marco de Diálogo Social de la ciudad, un «hito histórico» que pone fin a meses de negociaciones y que supone una «apuesta decidida por la cooperación entre instituciones y agentes sociales».

En la reunión convocada participaron el alcalde de León, José Antonio Diez, junto a Elena Blasco (Comisiones Obreras León), Juanma Vallejo (FELE) y Enrique Guerrero (UGT León).

El acuerdo contempla una dotación de 290.000 euros repartidos en cuatro anualidades que suponen 90.000 euros cada ejercicio, que financiarán proyectos estratégicos en tres grandes ejes: empleo y actividad económica; bienestar social y atención a la dependencia; y políticas de vivienda y alquiler social.

Una firma «de gran importancia para la ciudad»

La firma, que han calificado como «acto muy importante para la ciudad e instituciones», establece un «compromiso estable de diálogo y cooperación». Entre las primeras medidas destacan la promoción del emprendimiento juvenil para garantizar el relevo generacional en negocios y oficios locales, la capacitación digital de la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerables, y programas de conciliación y apoyo a personas dependientes.

Los sindicatos participantes han subrayado que este acuerdo «no es una declaración de intenciones, sino un plan con memoria, objetivos, acciones concretas y sistemas de evaluación periódica». Comisiones Obreras ha enfatizado el fomento del emprendimiento juvenil, mientras que UGT ha puesto el acento en la digitalización para evitar que nadie quede excluido en el acceso a trámites básicos.

Un compromiso permanente

En la reunión se destacó que el acuerdo supone «un compromiso permanente y continuado con la ciudad», y que «marca un antes y un después en la historia del diálogo social en León», al dar un paso de la mera constitución del consejo en 2016 a la ejecución real de proyectos tangibles.

«Hoy es un día histórico, hacemos historia en León con el primer Acuerdo de Diálogo Social de este Ayuntamiento. Es un pacto que une lo económico y lo social, y que busca mejorar la vida de todos los leoneses y leonesas», concluyó el alcalde de la ciudad.

