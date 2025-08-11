leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Última hora de los incendios de la provincia de León
Un termómetro marca 37º en León este fin de semana. A.P.C.

León encara el inicio de semana sin avisos por la ola de calor

Las temperaturas dan un respiro en una semana en la que pueden volver las precipitaciones

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 11 de agosto 2025, 08:31

El tiempo en León para este lunes, 11 de agosto, estará marcado por temperaturas en ascenso y cielos poco nubosos o despejados, que aumentarán a intervalos de nubes de evolución durante la segunda mitad del día.

No se descartan chubascos dispersos con tormenta en la Cordillera Cantábrica. El viento será variable y flojo en general.

La máxima en León será de 34 grados, al igual que en Astorga; 35 en Ponferrada y 32 en Villablino. En cuanto a las mínimas, se prevén 16 grados en Villablino, 19 en Astorga, 21 en Ponferrada y 20 en León. Aunque serán más bajas que en días anteriores, continuarán siendo elevadas para lo habitual en la provincia.

Las alertas por la ola de calor dejarán de estar activas, aunque el calor persistirá.

