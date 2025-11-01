leonoticias - Noticias de León y provincia

Talleres didácticos.

León divulga su historia medieval con talleres didácticos para niños

Están destinados a niños y niñas de entre 4 y 9 años de edad y se celebrarán todos los viernes y sábados del mes de noviembre

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:54

Comenta

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, ha programado durante el mes de noviembre los talleres didácticos 'El mundo medieval' que tienen el objetivo de dar a conocer, de manera amena y didáctica, la cultura y el pasado medieval de la ciudad de León a niños y niñas de entre 4 y 9 años de edad.

Se trata de una actividad gratuita que se desarrollará los viernes por la tarde a partir de las 18:00 horas y los sábados por la mañana a las 12:00 horas durante el mes de noviembre en el Centro de Interpretación del Reino de León situado en el Palacio del Conde Luna.

Fechas y horarios

Viernes 7, 14, 21, y 28 de noviembre a partir de las 18:00 horas.

Sábados 8, 15, 22 y 29 de noviembre a partir de las 12:00 horas.

Cómo apuntarse

Las inscripciones se pueden realizar a través del WhatsApp en el teléfono 611 002 772, en el correo electrónico talleresconhistoria@gmail.com y en perfil de Instagram @talleresconhistoria.

Se puede realizar una inscripción por turno y día y hay que incluir los siguientes datos: nombre y apellidos, edad, fecha del taller, teléfono y persona/tutor de contacto.

