León destina 17,5 millones al mantenimiento de sus edificios durante cuatro años También se adjudica el contrato de obras para la renovación y reposición de las cubiertas del Mercado de Ganados, con el objetivo de retirar elementos que contienen amianto

El Ayuntamiento de León aprobó este viernes un contrato por el que invertirá 17,5 millones de euros en el mantenimiento integral y reposiciones urgentes en instalaciones municipales durante los próximos cuatro años, aunque el presupuesto podrá ampliarse hasta los 21,2 millones de euros si fuera necesario.

El contrato sale a licitación fraccionado en cinco lotes, según la tipología de los edificios. Así, para colegios públicos municipales se destinarán hasta 1.7 millones de euros, para las instalaciones deportivas hasta 6,2 millones, para los edificios administrativos, de seguridad y emergencias hasta 4,3 millones, para los edificios singulares hasta 5,3 millones y para otros edificios 3,5 millones.

La Junta de Gobierno Local aprobó esta mañana el expediente de contratación de esta iniciativa del Ayuntamiento, cuyo objetivo es mantener las instalaciones permanentemente operativas, para lo que la empresa adjudicataria se responsabilizará de mantenerlas en perfecto estado de conservación y funcionamiento, cumpliendo todas las exigencias legales establecidas para ellas. Igualmente, tiene que asegurar la plena funcionalidad durante la vida útil de los equipos e instalaciones y sus elementos constructivos que forman parte de los edificios y locales.

Dentro de la apuesta por la mejora del mantenimiento de la ciudad, se encuentra también contrato cuya aprobación se modificó este viernes en la Junta de Gobierno Local, como es la ampliación en 700.000 euros del contrato para el mantenimiento, conservación, reparación y reposición del viario público del municipio de León. Con esta ampliación, la ciudad invertirá anualmente 2.926.804 euros, que el Ayuntamiento empleará en intensificar las labores de mantenimiento, mejorando el tiempo de respuesta a las distintas incidencias que los ciudadanos plantean en el día a día y el alcance de las actuaciones.

Pabellones deportivos

La Junta de Gobierno Local también dio el visto bueno a la licitación de tres obras en los pabellones del Colegio de Huérfanos Ferroviaros, el Hispánico y San Esteban con una inversión total de más de 650.000 euros.

La actuación en el Pabellón Polideportivo Hispánico, valorada en 385.000 euros, consistirá en desmontar los paneles de chapa existentes, la limpieza de toda la estructura y de los conductos de ventilación y la instalación de un panel sándwich metálico sobre la estructura existente y placa de policarbonato celular translúcido en las zonas de lucernarios de cubierta

En el caso del CHF, el Ayuntamiento destinará 170.000 euros en recuperar los aseos públicos que actualmente están fuera de uso, ya que se trata de una infraestructura que ha quedado obsoleta debido a que su construcción data del año 1969 y a que desde entonces no se han realizado intervenciones de calado.

En cuanto al Pabellón de San Esteban, se renovará el pavimento de su pista con una inversión de 100.000 euros, lo que implicará cumplir con la normativa a la hora de instalar este tipo de pavimentos, con las especificaciones para suelos multideportivos de interior, eligiendo uno que permita albergar competiciones del máximo nivel.

Mercado de Ganados

Finalmente, se adjudicó por 1.008.323 euros el contrato de obras para la renovación y reposición de las cubiertas del Mercado de Ganados, con el objetivo de retirar elementos que contienen amianto en dos fases de unos 2.400 metros cuadrados cada una, con un plazo de ejecución de siete meses y con una garantía de doce meses desde la recepción de las obras. Se trata de una actuación subvencionada por el Fondo de Cooperación Económica Local General y calificada como prioritaria en el censo de amianto en edificios municipales y en edificaciones del término municipal de León.