La DO León denuncia que el plan del biodiésel en Valdevimbre «atenta contra el corazón vitivinícola» El Consejo Regulador asegura que el proyecto, sometido a información pública, se ubicaría en «suelo rústico protegido» y «dañaría el creciente potencial enoturístico y gastronómico

Leonoticias León Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:40

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen León rechazó hoy «de manera enérgica y contundente» el proyecto para la construcción de una planta de producción de biodiésel que prevé asentarse en la parcela 112 del polígono 423 de Valdevimbre y que «atenta contra el corazón vitivinícola de la provincia».

Concretamente, la planta se situaría «en un entorno de viñedo histórico de gran valor», a solo unos cuantos metros de varias bodegas «de referencia» por volumen y calidad de elaboración de vinos y muy cerca del casco urbano de Valdevimbre. Además, señalaron que el expediente se refiere a un terreno calificado en las Normas Urbanísticas Municipales como «suelo rústico de protección agropecuaria de secano».

El anuncio, publicado esta semana en el Boletín Oficial de Castilla y León por parte del Ayuntamiento de Valdevimbre, fija un periodo de información pública y anuncia la tramitación de la autorización de uso excepcional de ese suelo de uso agrario para la construcción de una planta de biodiésel, que proyecta el holding empresarial Galaxy Biodiesel para la producción de biocombustible.

Consejo Regulador

Ante este hecho, el Consejo Regulador antepuso a la «tradición vinícola en Valdevimbre», que «está profundamente arraigada en el municipio» y que «concentra gran parte del viñedo y ocho importantes bodegas», algunas de las cuales ya se han planteado paralizar proyectos de ampliación de sus instalaciones y de nueva plantación de viña «por el temor a que el tráfico asociado y las posibles emisiones afecten negativamente a la calidad del aire, del suelo y, en consecuencia, a la producción de uva y el prestigio de sus vinos».

Asimismo, desde la DO León recordaron que el municipio «cuenta además con numerosas bodegas subterráneas, siete de las cuales han sido convertidas en cuevas-restaurantes, ganando para el pueblo un merecido reconocimiento a la calidad y diversidad gastronómica asociada a la tradición y generando una gran actividad laboral económica». Así, de construirse la planta, «ese potencial y el creciente relacionado con la actividad enoturística se vería seriamente dañado».

«El biodiésel es un combustible de origen natural, producido a partir de aceites vegetales o grasas animales, que reduce significativamente las emisiones de gases contaminantes respecto al gasóleo. Sin embargo, su implantación en suelo rústico presenta grandes y graves inconvenientes, como la deforestación o la competencia con cultivos agrícolas», advirtió el Consejo Regulador de la DO León.

Progresiva disminución

En ese sentido, puso de relieve que, ante la progresiva disminución de terreno agrícola, «especialmente en zonas de fuerte tradición vitivinícola como es el caso de Valdevimbre», el Procurador del Común recomendó ya en el año 2021 que no se instalasen plantas fotovoltaicas en suelo rústico protegido, con el objetivo de mantener un necesario equilibrio entre el fomento de las energías renovables y el mantenimiento del sector primario.

La Denominación de Origen León, que ya manifestó su rechazo a otras iniciativas para la producción de biogás en los entornos de Villamañán, Valencia de Don Juan y Melgar de Abajo, puntualizó que «no se opone sistemáticamente al desarrollo de este tipo de proyectos», pero reclamó que «no sean autorizados de manera indiscriminada e irresponsable por parte de las administraciones locales y autonómicas».

Por ese motivo, confió en que los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y la tramitación de permisos «impidan el desarrollo de un proyecto tan sumamente dañino», al tiempo que instó al Ayuntamiento de Valdevimbre y a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a que se pronuncien públicamente sobre el mismo, así como a la Diputación de León y a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.