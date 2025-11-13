leonoticias - Noticias de León y provincia

Las nubes lo cubrirán todo en León. Sequoya

León dejará de ver el sol para taparse bajo el paraguas

Este jueves vivirá intensas precipitaciones en la provincia, con alerta amarilla por lluvia y viento, en una antesala de un fin de semana muy húmedo

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:02

Los leoneses tendrán que acostumbrarse a caminar bajo el paraguas durante los próximos días.

La borrasca Claudia que se activaba este miércoles tendrá su continuación, al menos, hasta el próximo lunes, dejando un reguero de precipitaciones a lo largo y ancho de la provincia.

Y una de las peores jornadas se vivirá este jueves, 13 de noviembre, en León. Una jornada puramente otoñal dejará chubascos intensos que llegarán acompañados de fuerte viento.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos amarillos para la Cordillera Cantábrica y la Meseta, por precipitaciones superiores a los 40 mm en doce horas y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

La predicción avanza cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones que podrán ser localmente moderadas y persistentes en montaña, sobre todo en el entorno de los montes de León, donde tampoco se descarta alguna tormenta aislada.

Las temperaturas mínimas en ascenso y máximas en ligero descenso. Oscilarán entre los 7 grados de Villablino y los 9 de Astorga y los 15 de León capital o los 16 de Ponferrada.

El viento de componente sur, con intervalos fuertes, y probables rachas muy fuertes, más frecuentes en zonas de montaña.

