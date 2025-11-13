leonoticias - Noticias de León y provincia

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Miriam Chacón

La Junta aclara que el coste de los conciertos del 23 de abril incluye el caché y la producción

Carriedo apuntó que las contrataciones se hicieron por régimen de concurrencia competitiva

León

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:01

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aclaró que los gastos de los conciertos por el Día de Castilla y León de este año incluyen el «caché» que perciben los propios artistas y los costes de producción.

Además, defendió que los datos se pueden consultar con «total transparencia» en el portal de contratación, tras la denuncia que la UPL presentó ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo indicó que los gastos de producción, que en ocasión pueden ir unidos al caché o no, incluyen los costes del escenario, las pantallas, la iluminación, la promoción o el sonido, además de los seguros de responsabilidad civil, los servicios de emergencias o las tasas municipales. También apuntó que las contrataciones se hicieron por régimen de concurrencia competitiva.

En ese sentido, el consejero portavoz indicó que es «bueno» cuando se hacen «comparaciones» entre el coste de los conciertos de algunos artistas en municipios de Castilla y León y de otros territorios saber si incluyen las partidas para los costes de producción o sólo el caché de los artistas. De esta forma, indicó que en las fiestas que se celebran en algunas localidades, son los ayuntamientos los que montan el escenario y abonan por otro lado la parte correspondiente a los artistas.

Igualmente, Fernández Carriedo aseguró que la Junta sigue creyendo en la necesidad de celebrar nuevos conciertos por el Día de Castilla y León, después de que este año tuvieran un «cierto éxito» de público, con «decenas de miles» de personas.

Finalmente, indicó que la exposición 'Yoko Ono. Insound and Instructure', del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, con sede en León, está «a la altura» del patrimonio y atractivos de la ciudad como su catedral o la colegiata de San Isidoro.

