UPL denuncia a la Junta por presuntos delitos de prevaricación, malversación y cohecho en los conciertos de Juan Magán y Camela

Ana G. Barriada León Martes, 11 de noviembre 2025, 11:05 | Actualizado 11:30h.

Los conciertos que la Junta de Castilla y León organizó en doce localidades de la comunidad el pasado 23 de abril para celebrar la fiesta autonómica llevan a la Fundación para la Promoción de los valores y la identidad de Castilla y León ante los tribunales. Unión del Pueblo Leonés presenta ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia una denuncia por los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho para que «se depuren responsabilidades» ante lo que consideran un «despilfarro y gasto injustificado».

La intención de UPL es que la Fiscalía pueda realizar las investigaciones y declaraciones oportunas para conocer por qué la mayoría de los contratos a artistas prácticamente duplican la cuantía que otras administraciones locales han pagado por los mismos. «Tienen que explicar a los castellanos y los leoneses dónde ha ido este dinero y por qué esta diferencia en las adjudicaciones con otras localidades que parece que son más listas que la propia Junta», explicaba este martes en rueda de prensa el portavoz de los leonesistas en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino.

Acompañado de la secretaria general del partido, Alicia Gallego, daba algunos datos para poner en negro sobre blanco el motivo de la denuncia que presentarán esta misma semana. En el caso del concierto que se celebró en León ciudad a cargo de Juan Magán, el contrato asciende a 177.000 euros mientras en otras localidades «en pleno mes de agosto, temporada alta para cualquier artista», otras ciudades como Gijón pagó 75.000 euros por el mismo artista y Gandía, 80.000.

Otro ejemplo, el concierto de Camela en Ponferrada. Si en la capital del Bierzo costó 102.000 euros, en el mes de mayo de este año en Madrid fue algo más de 62.900. En Zamora por el 23 de abril actuó Rulo y La Contrabanda por 101.900 mientras que en un pueblo de Castellón o en Ferrol su contrato era de 33.000 euros.

Gastos «superfluos» para una Fundación que quiere generar un «falso sentimiento»

Para Unión del Pueblo Leonés, que en reiteradas ocasiones ha solicitado a la Junta explicaciones por estas partidas «sin respuestas claras», se trata de «un gasto irregular» a cargo de una Fundación adscrita a la Consejería de Presidencia que se creó «para generar un falso sentimiento por el 23 de abril» y que cuenta con una partida de más de 1,3 millones de euros.

Ya a través de una Proposición No de Ley las Cortes instaron a la Junta a no destinar partidas de fondos públicos para este tipo de «gastos superfluos» pero el ejecutivo parece haber hecho caso omiso ya que destinará la misma cantidad para el próximo ejercicio. «La Junta quiere su fiesta, quiere un 23 de abril con sus conciertos», concluía Gallego.

Con la denuncia ante la Fiscalía que se presentará esta misma semana Unión del Pueblo Leonés confía en que la maquinaria de la Justicia se ponga en marcha para que «se depuren responsabilidades».

La preocupante situación del centro de salud de Cistierna Unión del Pueblo Leonés volverá a registrar una enmienda a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 con el objetivo de «paliar el grave deterioro que sufre el Centro de Salud de Cistierna» ante lo que aseguran que es la «constante inacción de la Junta de Castilla y León». Así lo refrendó el portavoz de la formación leonesista en las Cortes de Castilla y León y regidor de Cistierna, Luis Mariano Santos, que advirtió que este centro necesita «soluciones urgentes» debido a los problemas estructurales y de mantenimiento que tiene. Santos recordó que su partido ya presentó en su día enmiendas a los proyectos de presupuestos para 2023 y 2025, ambas sin éxito, así como propuesta de resolución para que la Junta llevara a cabo las resoluciones necesarias para el centro que, aunque aprobada la petición en marzo, todavía no se ha ejecutado ninguna actuación. Para Santos, es una muestra de la «falta de compromiso de la Junta con la sanidad rural» que dice estar «completamente abandonada y sin inversión» ya que el centro de Cistierna presenta «alarmantes desperfectos» como «escalones y felpudos deteriorados que provocan caídas, tejas desprendidas, azulejos sujetos con cinta adhesiva, paredes descascaradas y una habitación médica con goteras, humedad y olor a moho. Al tiempo, preocupa que, más allá del estado del edificio, se prevea una «disminución de las consultas de pediatría» por lo que exigen a la gerencia de salud que «refuerce el servicio y lo deje como estaba en este Centro de Salud de Cistierna».