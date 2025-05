Jueves más fresco en León

Un termómetro no llega a los veinte grados en el centro de León.

Alberto P. Castellanos León Jueves, 22 de mayo 2025, 08:18 Comenta Compartir

Las temperaturas sufren este jueves un brusco descenso, en algunos lugares de cinco grados en el caso de las máximas, tras unas jornadas con registros casi veraniegos.

En el norte de la provincia habrá mucha nubosidad y habrá probabilidad de precipitaciones débiles ocasionales en estas zonas de montaña. Una previsión similar a la de un martes en que acabó lloviendo en más zonas de las esperadas y con más intensidad de la prevista. En el resto estará poco nuboso con nubes altas y con nubosidad de evolución aunque no se esperan tormentas. Lo que no se descarta es que se vuelvan a producir algunos bancos de niebla matinales que no deberían persistir mucho en el tiempo.

Las temperaturas mínimas apenas variarán o bajarán uno o dos grados mientas que las máximas pueden llegar a caer hasta cinco grados en algunos puntos, aunque en otros, como el Bierzo, apenas sufrirán variaciones.

Uno de los causantes de este descenso térmico y de que la sensación sea aún de más fresco será el viento del norte y nordeste, que soplará con intervalos flojos a moderados.

El componente de los mismos irá cambiando según nos acerquemos al fin de semana y hará que las temperaturas suban, y también las probabilidades de chubascos, aunque en principio sólo están previsto que se generalicen el domingo de forma débil y ocasional.