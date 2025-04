José Pedro Fernández se queja ante un proceso electoral «no muy democrático»

Alberto P. Castellanos León Lunes, 14 de abril 2025, 18:43 Comenta Compartir

«Se convocan de una manera brusca, a corto plazo», comenta José Pedro Fernández cobijado de la lluvia, en un saliente de un edificio cercano al Colegio de Médicos de León, junto a parte del equipo que le acompaña en la posible candidatura para presidirlo. El gerente del Hospital leonés critica los tiempos con los que se ha realizado la convocatoria electoral: «Yo me entero de todo lo que tengo que hacer el domingo por la mañana y que tengo hasta el miércoles a las dos de la tarde para presentar una candidatura completa, que ya habíamos ido constituyendo; y, nada más y nada menos, que 300 avales para poder presentarla» de entro poco más de dos mil colegiados.

Fernández continúa: «Entiendo que no es una manera muy democrática de hacer las cosas, que somos colegiados para elegir a un presidente y se puede hacer todo mejor. Son unas elecciones en las que parece que sólo quiere proponerse un candidato y que no llegué otro, pero pondré todos los medios para que esto no sea así».

La crítica se dirige hacia el actual equipo directivo del Colegio de Médicos de León dirigido por José Luis Díaz Villarig: «Por mucho que digan, que por los estatutos y que está todo correcto, lo cierto es que se presentan muchas dificultades para poder concurrir otros candidatos, como es mi caso, que me está quitando el sueño».

El proceso iniciado este pasado fin de semana concluiría con unas elecciones el próximo 6 de mayo. Para llegar a ello, el primer paso es que la Junta Electoral ratifique el jueves 17 de abril que las candidaturas presentadas el día anterior estén en forma.

Una formalidad que desde la candidatura de José Pedro Fernández ven complicada de conseguir: «Hay un núcleo central -presidente, vicepresdentes, etc.-, pero hay un consejo de vocalías, que algunas de esas secciones son de tres personas, que no representan a mucha gente. Si en ese análisis que estamos haciendo encontramos alguna irregularidad haremos las reclamaciones oportunas».

«Personas ayudando a personas»

«Llevo muchos años con esta ilusión y me he encontrado rodeado de un equipo maravilloso que me rodea», afirma Fernández convencido de su proyecto: «Veo en ellos un Colegio ilusionado y nuevo, transparente. Estas cosas se dicen muchas veces pero queremos que sea así, estar abiertos a la sociedad de León, a otros colectivos y colegios profesionales. El eje serán nuestros colegiados porque por razones obvias son personas ayudando a personas y así queremos que sea el colegio: personas ayudando a personas».

El posible candidato añade que «queremos grandes cambios. Somos personas con ideas e ilusiones, y esperemos que tenga un final feliz. Cambios más profundos, que lleguen aquí las asociaciones de enfermos y estén representados aunque no tengan voto, esa docencia en la Universidad y que los jubilados disfruten de su colegio. Con el colegio de Farmaceúticos, Veterinarios y Estomatólogos. Generar foros y sitios donde estén representados todos, que participen, no un pequeño cursito de formación y con eso ya pasamos página», finaliza con otra crítica a la actual Junta Directiva.