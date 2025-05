José Antonio Diez: «No estoy cansado; todo lo contrario, cada día tengo más ganas y más ilusión»

Leonoticias León Jueves, 29 de mayo 2025, 20:33 Comenta Compartir

«No estoy cansado; todo lo contrario, cada día tengo más ganas y más ilusión. El día que no tenga ganas o que encuentre que los militantes han perdido la confianza en mi y creen que no soy el mejor para llevar el proyecto no tendré problema de dar un paso atrás, pero mientras los ciudadanos y los militantes sigan empujándome, seguiré aquí». Así lo aseguró el alcalde de León, José Antonio Diez, tras ser reelegido por aclamación como secretario general de la Agrupación Local del Partido Socialista leonés, la «más numerosa de Castilla y León y una de las más importantes de España».

«Contento y satisfecho» por «haber pasado otra etapa de las obligatorias en el partido», Diez se comprometió a «seguir trabajando, escuchando a los ciudadanos, transformando la ciudad y buscando oportunidades para darles un futuro y una esperanza a los leoneses», que, «además de necesitarla, la tienen», de forma que «tan solo queda ir ganando peso político para que se lleve a cabo».

En esta línea, aludió a la «reivindicación y demanda justa» que supone la autonomía de León, un tema «tratado en numerosas ocasiones en la Agrupación Local» desde 2019, cuando el socialista hizo las primeras manifestaciones para, «pocos meses después», trasladar la cuestión a la asamblea de militantes, donde «fue refrendada prácticamente por unanimidad».

Así, celebró que «no ha sido complejo» en la Agrupación Local «hacer defensa y bandera de esa lucha por la autonomía», ya que «la inmensa mayoría de los leoneses opinan exactamente lo mismo», mientras que «los distintos niveles del partido van modulando su discurso».

Unanimidad para la gestión

La asamblea de la Agrupación Local del PSOE de León también aprobó por unanimidad la gestión desempeñada por José Antonio Diez al frente de la Secretaría General, lo que para él supone «un reconocimiento al trabajo de varios años al frente Agrupación», pero también del Grupo Municipal, ya que «es imposible desvincularlo», debido a que «el objetivo fundamental de la Agrupación es el sostenimiento del equipo municipal».

En cuanto a los integrantes de la nueva Comisión Ejecutiva, Diez detalló que repiten todas las personas de la anterior menos una, que, «por cuestiones personales, decidió no seguir porque no podía compatibilizarlo con su trabajo». Además, se han incorporado unas ocho o nueve personas nuevas a la lista compuesta por una cuarentena de socialistas.