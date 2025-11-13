leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de una manifestación del pasado año 2021. D. G.

IU León muestra su apoyo a la concentración convocada en León en defensa del pueblo Saharui

La Asamblea Local de Izquierda Unida aprobó la semana pasada una resolución de apoyo al pueblo Saharaui reclamando su derecho a decidir en libertad

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:05

Izquierda Unida en León apoya la concentración convocada para mañana viernes a las 19:00 horas frente a Casa Botines bajo el lema «Ahora y siempre con el pueblo saharaui». De este modo queremos mostrar nuestro apoyo firme y decidido con el pueblo saharaui en el 50 aniversario de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, un hecho histórico que supuso el abandono del Sáhara Occidental y el inicio de la ocupación ilegal por parte del Reino de Marruecos.

Izquierda Unida ha sido, y seguirá siendo, firme defensora del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la vuelta a su tierra. Por este motivo respaldamos esta movilización y todas aquellas acciones que reivindiquen la libertad, la autodeterminación y la justicia para el Sáhara Occidental.

Reunión de Izquierda Unida

En este sentido, la reunión celebrada el pasado jueves por la Asamblea Local de Izquierda Unida mostró su apoyo aprobando una resolución donde, ademas de todas estas cuestiones, se exigía a las Naciones Unidas que hagan cumplir la legalidad internacional y ordene al Reino de Marruecos la retirada efectiva del territorio ocupado, se lleve a cabo el proceso de autodeterminación que se retrasa desde 1991, y se devuelva a los saharauis el legitimo derecho a su territorio, dentro de las fronteras reconocidas por la Unión Africana. Es preciso señalar que el pronunciamiento del Consejo de Seguridad de la ONU entra en contradicción con las distintas resoluciones históricas adoptadas por la Asamblea de la ONU que reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos colonizados

Desde Izquierda Unida animamos a las leonesas y leoneses a que acudan a la concentración de mañana en Botines a las 19:00 horas para mostrar su solidaridad con el pueblo saharaui.

