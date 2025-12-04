La Caixa beca con 5.000 euros un proyecto educativo de un colegio de León El objetivo es desarrollar planes que mejoren el aprendizaje y promuevan la equidad en las aulas

Un colegio de la provincia de León forma parte de los 97 centros de toda España que la Fundación La Caixa, a través de la convocatorio EduCaixa, ha otorgado ayudas de 5.000 euros para diseñar e implementar proyectos de mejora educativa basados en evidencias con el objetivo de mejorar el aprendizaje y promover la equidad en las aulas. Estos proyectos tendrán un alcance a 1.200 docentes y llegarán a 18.000 alumnos.

Entre los proyectos seleccionados se encuentra el de Pérez Unanue del CEIP Emilia Menéndez de La Robla, que ha desarrollado un proyecto titulado 'Learnig to be' que aborda la cómo mejorar el aprendizaje social y emocional en la escuela primaria.

Pérez Unanue de León presenta un proyecto para fomentar la equidad con el impulso de la Fundación la Caixa poniendo especial atención en quienes proceden de contextos vulnerables. Se apuesta así por la educación como palanca de cambio social, convencidos de que «es clave para construir un futuro más justo e inclusivo», ha asegurado Maria Espinet, directora del Departamento de Educación de la Fundación 'la Caixa'.

Todas las propuestas seleccionadas en la convocatoria están respaldadas por evidencias científicas en el ámbito educativo. Además, abordan temáticas clave, como las habilidades de alfabetización, la educación socioemocional, el comportamiento del alumnado, la colaboración con familias, la metacognición y el aprendizaje de las matemáticas.

Para facilitar la implementación de los proyectos, los centros educativos cuentan con las guías docentes de la Education Endowment Foundation (EEF), un referente internacional en el uso de evidencias educativas. Estas guías, adaptadas al contexto español por EduCaixa, ofrecen recomendaciones claras y prácticas para que el profesorado pueda trasladar los resultados de la investigación a sus aulas.