El Incibe ayuda a una joven estafada con un Bizum inverso

La línea 017 del servicio 'Tu ayuda en ciberseguridad' del Instituto Nacional de Ciberseguridad prestó ayuda a una joven que había sido víctima de una estafa al intentar conseguir unas entradas de reventa para un concierto en el que estaban todas agotadas.

La joven, al no encontrar entradas disponibles para el concierto, puso un comentario en la cuenta de Instagram del artista, por si a algún fan le sobraba alguna o le interesaba venderlas. Pasadas unas horas, un usuario le contactó afirmando tener dos entradas disponibles y le propuso continuar la conversación por Whatsapp.

El usuario le envió a la joven una solicitud de pago a través de Bizum y, aunque a nuestra usuaria le pareció que todo había sido correcto, él afirmaba que hubo un error en el pago y le solicitó que repitiera la operación, de forma que pagó el doble del precio inicial.

Al día siguiente el desconocido volvió a ponerse en contacto con la joven, a la que aseguró que no podía facilitarle las entradas y que le devolvería todo el dinero. Sin embargo, realizó un Bizum con el importe total, y ella, sin percatarse, volvió a enviar el dinero en vez de recibirlo.

Tras ello, el ciberdelincuente bloqueó a la joven, que contactó con el servicio 'Tu ayuda en ciberseguridad' para ver que opciones tenía. Desde Incibe le recomendaron bloquear al usuario y reportarlo en la plataforma, contactar con la entidad bancaria para tomar las medidas de seguridad convenientes, recopilar todas las evidencias posibles, interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en el caso de no obtener una solución satisfactoria a través de la entidad bancaria, reclamar a través del Banco de España.

Asimismo, Incibe le aconsejó utilizar plataformas fiables y contrastadas que ofrezcan protección al comprador ante casos de fraude, no mantener conversaciones ni hacer transacciones fuera de ellas, consultar las valoraciones del vendedor, no proporcionar información personal o bancaria, no acceder a ningún enlace ni descargar ningún fichero que le puedan enviar y no aceptar métodos de pago no seguros.

Temas

Estafas

WhatsApp

Instagram

Incibe

Ciberseguridad