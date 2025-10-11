El hospital San Juan de Dios asiste a 137 pacientes en la fase final de su vida

Leonoticias León Sábado, 11 de octubre 2025, 11:52 Comenta Compartir

Prestar asistencia a las personas que se encuentren en la fase final de su vida para eliminar el dolor físico de la propia enfermedad y, por otro lado, mantener el equilibrio emocional a la hora de enfrentar el momento de la muerte es el objetivo de unos cuidados paliativos que este sábado 11 de octubre celebran su día mundial.

En este contexto, el Hospital San Juan de Dios de León ha atendido en 2024 a 137 pacientes en situación terminal atendidos tras ser derivados del servicio de Urgencias y de la planta de Oncología del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE), así como de los equipos de soporte domiciliario del Sacyl.

Pacientes en sus últimos días que no son solo oncológicos. Y es que cada vez hay más personas con insuficiencia cardíaca, respiratoria, renal y hepática sin olvidar a aquellas con enfermedades neurodegenerativas como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) e ictus severos.

A ellos se unen un total de 73 hasta agosto de 2025 con una estancia media que supera los 17 días. Un año en el que el equipo de apoyo psicosocial, integrado por la psiquiatra Carmen Vilella Martín y la psicóloga clínica Ana Belén Fernández Silvar, ha dado soporte a una treintena de personas –pacientes y familiares- por negación, tristeza o ansiedad, cuando ya no se atisba una mínima señal de recuperación, o ante el riesgo de sufrir un duelo patológico.

Jornadas de cuidados paliativos

En el contexto del Día Internacional de los Cuidados Paliativos, el sindicato USO de León organiza el próximo 5 de noviembre unas jornadas para poner en valor la asistencia a los pacientes en esta situación bajo el título de I Jornadas de Cuidados Paliativos USO Sanidad CyL: La Asistencia Compartida. Este encuentro, dirigido a profesionales de la sanidad, enfermeras, médicos, TCAE y técnicos sanitarios superiores, quiere destacar la importancia de un modelo de atención interdisciplinar y humana que sitúe al paciente y su familia en el centro de la asistencia.