El dispositivo especial para Todos los Santos en León: dos líneas de bus urbano extra y 167 agentes de Policía Local El Ayuntamiento de León y Serfunle presentan esta movilización especial en el entorno del cementerio de León que comenzará a partir de este sábado 25 de octubre

Dani González León Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:56 Comenta Compartir

La ciudad de León se prepara para un día emotivo, de recuerdo y de mucho cariño. El Ayuntamiento de León y Serfunle (Servicios Funerarios de León) han presentado este miércoles el dispositivo especial para el día de Todos los Santos en la capital leonesa.

Esta movilización extraordinaria en el entorno del cementerio de León, ubicado en el barrio de Puente Castro, comenzará ya este sábado 25 de octubre y finalizará el próximo domingo 2 de noviembre, si bien es cierto que se reforzará el próximo fin de semana (31 de octubre, 1 y 2 de noviembre».

«Desde el día 25, las instalaciones de cementerio estará reforzadas y se irán sumando operativos hasta los días centrales, del 31 de octubre al 2 de noviembre», ha explicado el gerente de Serfunle, Fernando Salguero, que ha explicado que las instalaciones del cementerio seguirán abiertas «para cualquier gestión habitual» y se mantendrá su «actividad ordinaria» en estos días, con un horario de 10 a 18:30 horas que se ampliará con la apertura una hora antes (a las 9:00 horas) del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Autobuses urbanos y zonas de aparcamiento

En cuanto a los accesos al camposanto leonés, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha destacado la apertura de dos servicios especiales de autobús urbano que funcionarán desde el 29 de octubre al 2 de noviembre partiendo desde la plaza Juan de Austria – en el barrio de San Mamés – con una frecuencia de una hora y desde la glorieta Carlos Pinilla – en El Crucero – con una frecuencia de media hora.

En este apartado de la movilidad, la Policía Local de León también se encargará de regular el tráfico y los accesos al cementerio con un dispositivo de 60 agentes que se incrementará hasta los 167 en los días centrales – 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre – para «regular los accesos y el tráfico» y garantizar también la seguridad, con «batidas a pie» en las instalaciones del cementerio para «evitar actos vandálicos».

Este dispositivo policial estará activo de 8:00 a 20:00 horas y se ampliará si el tráfico así lo requiriese. Además, se habilitará un aparcamiento en la zona izquierda del cementerio con casi 600 plazas de aparcamiento y estará prohibido el estacionamiento en la avenida de San Froilán. Si esas plazas se completasen, el dispositivo contempla utilizar las 200 plazas del centro comercial Oalma Center en La Lastra – a unos 750 metros del cementerio – y las más de mil del Área Deportiva de Puente Castro – a 1,4 kilómetros del camposanto -. «No creemos que el dispositivo vaya a colapsar», ha expresado el intendente jefe de la Polícia Local de León, Miguel Ángel Pellitero.

Por último, el Ayuntamiento de León pondrá al servicio del dispositivo efectivos de Policía Local y de Protección Civil y la Cruz Roja habilitará un área en la zona de la entrada principal para primeros auxilios y prestar atención a cualquier incidencia sanitaria.